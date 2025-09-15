みなさん、体は凝り固まっていませんか？ 整体に行くのもお金と時間がかかるし…かと言ってセルフでほぐすのも面倒くさい！ そんな人におすすめなのが、セリアのマッサージアイテム。100円ショップが大好きなESSEフレンズエディターのLilyさんに、ながらマッサージアイテムを紹介して頂きました。

挟むタイプより断然使いやすい「セリア すっきりハンドロ−ラー 腕脚用」

以前、輪っかタイプの挟むローラーを使っていたのですが…。足の太さに合っていないと、圧が強すぎて痛くて使えないこともあって困っていたところ、こちらの商品に出合いました。

・すっきりハンドローラー 腕脚用 110円（セリア）

持ち手つきのハンドタイプで、自分で圧を調節してコロコロするタイプ。自分が気持ちいいと思える強さで使えるので、とても使い心地がいいです。

コンパクトなので旅行にも持って行きやすくて便利ですよ。

腕と脚のむくみよ、さようなら！

内側に向けて少しカーブしたつくりになっているので、脚や腕に当てたときのフィット感がバッチリ！ 二の腕はもちろん、太もも、ふくらはぎにも使えて便利。

私は寝る前のひとり時間に大好きなドラマや映画を見ながらコロコロマッサージするのが至福のひとときです。

次の日には腕も足もすっきりして続けやすいので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください