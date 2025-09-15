この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お弁当レシピで人気のYouTubeチャンネル「にぎりっ娘。nigiricco」が、「【お弁当の基本】卵1個で厚焼き卵焼きの作り方！フライパンでも出来るよ」を公開しました。卵が1個しかない状況でも、家庭にある丸いフライパンで見栄えのする厚焼き卵焼きを作るための具体的な手順を解説しています。



このレシピの鍵は、卵液の配合と焼き方にあります。卵1個に対し、水を小さじ2杯加えることで、ふんわりと柔らかな食感を生み出します。調理では、弱めの中火で熱したフライパンに卵液を3回に分けて流し入れ、丁寧に巻いていくことで、少ない材料でも厚みのある層を作り出します。



動画では、丸いフライパンで四角い卵焼きを成形する技術も紹介。焼けてきた卵の両サイドを箸で内側に折りたたむことで、きれいな長方形の土台を作ります。これを芯にして巻いていくことで、誰でも簡単に美しい形の厚焼き卵が完成します。



この投稿には「卵が残り1個の時はお弁当の卵焼き作るのあきらめてました。目から鱗です」「1個の卵でこんなにボリュームあるのが出来るとは。勉強になりました」「小学4年生です動画を見て初めて作ったけど動画のおかげで、上手に作ることができました」など、絶賛のコメントが寄せられました。冷蔵庫に卵が1つしかない時でも、お弁当の彩りを豊かにしてくれるこのレシピを試してみてはいかがでしょうか。





