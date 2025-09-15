9月13日に、大阪・ヤンマースタジアム長居にて行われた、ONE OK ROCK『DETOX JAPAN TOUR 2025』に、佐藤健率いるバンド、TENBLANKがサプライズ出演。「すごいことが起こってる！」と、会場はもちろん、SNS上でも大反響となった。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

また、アンコールでは、WANIMAのKENTAが登場。佐藤健も含めて「キミシダイ列車」を演奏するという胸熱な展開となった。

■佐藤健の真摯なMCを、Takaが神妙な表情で聞く場面も

ONE OK ROCKのTakaは、8月31日の『DETOX JAPAN TOUR 2025』の神奈川・日産スタジアム公演中に足の小指の付け根を骨折、9月6日に行われた北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）公演では、Novelbrightの竹中雄大とAwichが登場し、話題を呼んでいた。

そして大阪公演の1日目、TENBLANKがサプライズでステージに登場。TENBLANKは、Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド。メンバーは、藤谷直季（Ba＆Vo：佐藤健）、西条朱音（Dr：宮崎優 ※「崎」は、たつさきが正式表記）、高岡尚（Gu：町田啓太）、坂本一至（Key：志尊淳）。

なお、Takaは『グラスハート』挿入歌「鼓動」の作曲を担当（作詞と歌唱は、ざらめ）、親交の深いTakaと佐藤健のコラボが大きな話題となった。

TENBLANKは、ONE OK ROCKとともに『グラスハート』の劇中曲「旋律と結晶」を演奏。Takaを讃える佐藤健の想いのこもったMCをTakaが神妙な表情で聞く場面もあった。なお、このTENBLANK登場シーンは、まさかの撮影OK。SNSはこの感動的なシーンの動画や画像で溢れ返り「すごいことが起こってる！」と大反響となった。

■「愛してるよ！」「愛してる♡」

ライブ終了後、佐藤健とTakaはそれぞれ自身のSNSを更新。

佐藤健の「愛してるよ！」のコメントにTakaが「愛してる♡」と即レス。さらにTakaは「同じ歳の仲間にガッツリ助けてもらった初日。あなた達の愛を僕は一生忘れない！ そしてたくさんの愛をくれたワンオクロッカー。ありがとう。涙を堪えるのに必死だった。。。」と想いを綴った。

ふたりとも、魂のコラボステージの模様を大量投稿。両者のエモーションが炸裂したステージの熱気がこれでもかと伝わってくる画像群となっている

■TENBLANKメンバーの町田啓太、宮崎優も熱い想いを投稿

TENBLANKメンバーの町田啓太、宮崎優も自身のインスタグラムに、ONE OK ROCKとの共演について投稿。

町田啓太は「もらえたものが多すぎて、心の奥の奥底からシビれました」とコメント。投稿された写真には、Takaと佐藤健が抱きあうシーンなどに加えて、ONE OK ROCKのToruとの楽しそうなギターコラボショットも含まれている。

宮崎優は「とんでもない緊張も吹き飛ぶぐらいあたたかく迎えてくださったおかげで、全力で楽しむ事ができました。皆さんと過ごした時間は、一生忘れられないかけがえのない物になりました」とメッセージ。TakaとのおどけたツーショットやTENBLANKメンバー全員ショットなど、こちらの写真も見どころの多いものとなっている

■WANIMAのKENTAもSNSを更新

アンコールで登場したWANIMAのKENTAも、自身のインスタグラムに「大阪！！キミシダイ列車！！」のシンプルなコメントとともに、Takaとの熱いコラボシーンを投稿。ふたりの爆発的な笑顔と、熱い抱擁シーン印象的だ。なお、KENTAの登場シーンは、Taka、佐藤健の投稿にも多数フィーチャーされており、3人の絆の強さが伝わってくる。