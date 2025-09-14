9月9日、『週刊文春』が俳優の坂口健太郎と年上一般女性の熱愛と破局を報道。さらに、一般女性と同棲中に女優の永野芽郁とも“三角関係”にあったと報じられ、永野の“肉食”ぶりが再び話題となってしまった。

「永野さんは今年4月、俳優の田中圭さんとの不倫疑惑が報じられて全仕事を降板。現在も実質活動休止状態の永野さんですが、予期せぬ流れ弾を食らった形です」（芸能記者）

不倫疑惑報道後、本誌は、永野がNetflixのドラマ撮影に参加する見込みであると報じた。永野のキャスティングは報道前から検討されていたはずで、騒動を受けて協議した結果、企画通り、続行することにしたのだろう。ところが、9月12日の『女性自身』は、その出演に暗雲が垂れ込めていると報じている。

「同誌は、永野さんとNetflixの契約について、複数の条件が設けられている可能性があると指摘したうえで、今回坂口さんとのスキャンダルが発覚したことで契約が打ち切りになる可能性があると報じています。

もちろん、永野さんも坂口さんも独身の男女のため、自由恋愛なわけですが、過去の三角関係が発覚したことは決していいことではないでしょうね」(同前)

Xでは

《ここまで共演者喰うイメージつくと配信でもキャスティングしづらいよな》

と、肉食ぶりに呆れるコメントが多いが、ここまで来ると一周回って応援するという人も。

《永野芽郁主演、本人役でドラマ撮った方が絶対面白いからNetflixでやって欲しい》

《Netflixのキャスティングは、スキャンダルよりも実力を重視する傾向があるから、永野芽郁にも希望はある》

《永野芽郁が悪役から急転して、物語の主人公になり始めたのアツイ！》

ここまで“永野芽郁”に関する話題が途切れないのは、ある意味で実力の裏返しかもしれない。

「現在、Netflixは戸田恵梨香主演で“細木数子”の人生をドラマ化したことで話題になっています。Netflixは“攻めた題材”が多いので、永野さんの起用もゼロになったわけではありません。

ただ、いずれにせよ永野さんに“キャラ変”が求められるのは間違いないでしょう。“恋多き女”であることが明らかになった以上、清純派路線をやめて開き直ってしまったほうが、共感を得やすいのではないでしょうか。一定数、不倫アレルギーを持つ視聴者がいるにせよ、“奔放な女性”に憧れる人も多いわけですから」(芸能ジャーナリスト)

芸能界最強の“魔性の女”として復活することになるのだろうか。