この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お弁当作りの動画を投稿するYouTubeチャンネル「にぎりっ娘。nigiricco」が、「【お弁当作り】「ピーマンうますぎ」と言ってくれた！丸ごとピーマンのチーズ肉巻きbento＃806」を公開しました。この動画では、ピーマンの種やワタを取り除かずに丸ごと調理する「チーズin丸ごとピーマンの肉巻き」の作り方を紹介しています。



調理のポイントは、ピーマンのユニークな下ごしらえにあります。ヘタだけを取り除いたピーマンを軽く手で握って繊維を壊し、側面に切り込みを入れます。そこからミックスチーズをたっぷりと詰め込み、豚バラ肉を全体に巻きつけます。塩コショウと小麦粉をまぶした後、巻き終わりを下にしてフライパンで蒸し焼きにします。全体に火が通ったら、おろしにんにくや醤油、みりんなどを合わせたタレを加えて煮絡めれば完成です。



この投稿には「ピーマンのワタと種にも栄養があるなんて、初めて知りました」「ワタを食べるのは初めてでドキドキしましたが、全く気にならず、しかもとても美味しかったです」「お弁当用に自作したら、めっちゃ美味くて夕食レギュラーに昇格しました」など、絶賛のコメントが寄せられました。



お弁当のおかずにはもちろん、夕食のメインディッシュとしても活躍しそうな一品です。ピーマンの新たな魅力を発見できるこのレシピを、試してみてはいかがでしょうか。