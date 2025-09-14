「関わるな」と言った夫から、頻繁にLINE。別居中の夫、どういうつもり？【ママリ】
パートナーの言動に疲れて距離を置きたくなることはありませんか？この記事では、別居中の夫からしつこくLINEが来るといった投稿を紹介します。離婚に向けて夫と別居中だという投稿者さん。先日、喧嘩をして「一生関わるな」と言われたため「分かりました」と送ったのですが…。
別居中の夫からLINEがくる…
現在旦那とは離婚に向けて別居中なのですがLINEでは連絡をたまに取っています。先日、LINEで喧嘩になったのですがもう一生関わるな！といわれたので分かりました。と言って返事をその日から返してません。旦那から一生関わるな！って言ってきたくせに三日後からはくだらない情報をおくってきたり意味の無い写真を送ってきます。旦那は間違えて送った。と言ってますがそんな頻繁に間違えますか？ちなみに旦那はモラハラです
自分から「関わるな」と言っておきながらLINEを送ってくる夫に辟易している投稿者さん。自分からは突き放していいけれど、相手から突き放されると受け入れられないのでしょう。しかし、それに振り回される投稿者さんは、どう反応するべきか困りますし、モラハラだということでこのまま関わり続けるのは疲れてしまいそうですよね。
身勝手な夫の言動にさまざまな声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
ブロックされてないだけいいですよ！
離婚の話したいのにブロックされてできないです。旦那の母親も私のLINEは既読無視なので、
うちのモラハラ元旦那と同じです！
離婚時は「お前みたいなのと離婚できてよかったわ」など言われましたが離婚後､頻繁に連絡来てました。同じようにくだらない情報送ってきたり復縁ラインしてきたり…全部シカトしてましたが💧
間違えるにしても誰に送ろうとしてたの？って感じですよね😅
シカトでいいと思います！
とにかく何かあったときの
為にラインをスクショしまくり
ました（笑）
同じ経験をした方からは共感の声が多数ありました。自分がひどい言動をしているという自覚がないからなのか、何事もなかったかのように連絡が来るのは嫌ですよね。連絡は直接取らず、弁護士などの第三者を通じた方がストレスも減るかもしれません。明るい未来に向かって歩き出せるよう、早くスッキリしたいですね。
