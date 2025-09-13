iPhone¤ÎÇØÌÌ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ»È¤¨¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëSSD¡¡ÍÆÎÌ4TB¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿µ¡´ï¡Ê¶âÂô»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëSSD¡Ê¥½¥ê¥Ã¥É¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë¤ÎÍÆÎÌ4TB¥â¥Ç¥ë¡ÖSSMG-UWC4¡×¤ò2025Ç¯9·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖMagSafe¡×ÂÐ±þ
USB 20Gbps¡ÊUSB 3.2 Gen2x2¡Ë¤Ë½àµò¤·¡¢ÆÉ¤ß¹þ¤ßËèÉÃÌó1800MB¡¢½ñ¤¹þ¤ßËèÉÃÌó1500MB¤È¡¢ÂçÍÆÎÌ¤ÎÆ°²è¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤â¹âÂ®Å¾Á÷¤¬²ÄÇ½¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ç¡¼¥¿¥³¥Ô¡¼¤Î»þ´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¼§µ¤µ»½Ñ¡ÖMagSafe¡×¤ËÂÐ±þ¡£iPhone¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢ÇØÌÌ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡£iPhone 16 Pro/15 Pro¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏProResÆ°²è¤òÄ¾ÀÜÊÝÂ¸²ÄÇ½¤À¡£
exFAT¤Ç¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈºÑ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢iPhone¤Î¤Û¤«Windows/Mac¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ¡´ï¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£USB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï7Ëü9640±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£