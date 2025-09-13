明日、食べるものに困るほどの事態に陥ったとき、素直に「助けて」と言えるのか……そんなこと言えない、という人は想像以上に多いものです。その根底にあるのは、社会の最後のセーフティネットであるはずの生活保護に対するネガティブなイメージ。ある男性のケースをみていきます。

元社長の矜持を砕いた、年金月7万円の現実

「かつて会社の経営者として、従業員の生活を支えていた。そのことに誇りを持っていました。それなのに、まさか自分が、こんなことになるなんて……」

佐藤誠さん（73歳・仮名）。10年ほど前まで従業員30人ほどを抱える町工場の社長を務めていた人物です。先代から継いだ会社を堅実に経営し、取引先からの信頼も厚かったといいます。しかし、リーマン・ショックの煽りを受けて経営が悪化し、会社は倒産。佐藤さんは私財を投げ打って従業員の退職金などを工面した結果、手元にはほとんど何も残らず……最近は国民年金とアルバイト代で食いつないでいたといいます。

「年金は月7万円程度。家賃と光熱費を払えば、ほとんど残りません。それだけでは生活できないから、交通整理などのアルバイトを続けてきました。この年になって、明日、どう生きていくか考えないといけないなんて、想像もしてなかったですね」

物価高のなか、削れるのは食事代くらい。1日1食という日も珍しくないとか。

「商店街を歩いていると、昔の知人によく会います。『社長、お元気そうで』なんて声をかけられても、見栄を張って『元気にやっているよ』と答えるしかないですよね。そして、後で自己嫌悪に陥るんです。『あの社長も落ちぶれた』と陰で言われる恐怖から、素直に『生活が大変だ、助けてくれ』なんて、とても言えず……」

しかし、プライドを捨てなければいけないときが来ました。病気で2週間ほど入院。なけなしの貯金が底をつきました。また以前のように働くのは難しくなり、八方塞がりに。そして意を決して役所の窓口を訪れたといいます。そこで勧められたのが生活保護でした。

「生活保護を受けるのは、どうしても嫌でした。以前、不正受給が問題になったとき『けしからん』と、率先して言っていたこともあり、正直、良いイメージがないんです。しかし、生活保護を勧められて、もうここまで来てしまったんだなとショックで……涙が込み上げてきました。役所の職員さんに、『他に方法はないのか』と泣きついて……困らせてしまいましたね」

「助けて」と言えない社会の呪縛

決してポジティブなイメージがあるとはいえない「生活保護」。なぜ、私たちは「助けて」と声を上げることが、これほどまでに難しいのでしょうか。

その背景には、生活保護制度に対する根強い誤解と偏見があります。一部の不正受給がメディアで大きく報じられることで、「生活保護」＝「ズルい」「甘え」などのイメージが先行しているのです。

しかし、実際のデータを見ると、その印象が実態とは大きくかけ離れていることが分かります。厚生労働省の資料によると、2023年度の保護費総額2兆7901億円のうち、不正受給の額は97億3563.8万円。保護費総額の0.5％以下です。それにもかかわらず、不正受給が大きくクローズアップされ、悪評が流布されています。

このようなことを受けて、制度の利用が妥当だとしても、申請をためらうケースは珍しくありません。もちろん不正は許されるべきではありませんが、本当に助けを必要とする人が声を挙げられず、見過ごされている現実も看過できません。

貧困は孤立を生みます。そこで問題になるのが孤独死リスク。2024年、警察が取り扱った1人暮らしで自宅で亡くなった人は全国で約7.6万人で、そのうち65歳以上は約5.8万人。さらに死後8日以上経過して発見され、生前社会的に孤立していたと推測される「孤立死」は約2.1万人でした。治療費を払えずに病状の悪化、冷暖房費を節約しての体調不良、栄養バランスの取れない食事による体調悪化……すべては貧困からの孤立化が原因といえるでしょう。

そんな悲劇を未然に防ぐためにも、まずは声を挙げることが大切です。また私たち一人ひとりが、「助けて」と声を挙げられない人たちの声なき声を見逃さないことが重要です。

佐藤さんは、対応してくれた職員の強い勧めもあり、最終的に生活保護を申請。いま生活の再建に努めているといいます。

