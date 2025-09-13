タイゴルフ旅3泊4日で3ラウンド。豪華賞品のコンペも開催！
昨年大好評だった
バンコクでのコンペにつづいて、
今年は海辺のリゾート地・
パタヤで開催！
日程は、
2025年11月3日、4日の2日間。
人気コンペなので、
早めのお申し込みがおすすめです。
今回の「ワッグル ゴルフコンペ in タイランド」は、2日間で2コースを回るコンペ。舞台となるのは、世界的に有名なコースデザイナーの力作で、日本にはないタイプのゴルフ場。その独特なレイアウトとメンテナンスの素晴らしさ、モダンなクラブハウスや洗練されたタイ料理など、タイのハイグレードなゴルフ場を存分に味わってください。
今回のコンペの舞台は
パタヤ！
11月3日（月）
チーチャンゴルフリゾート
巨大な大仏壁画がどのホールからも見える広大な土地に、2018年にオープンしたコース。米Golf Plan社デビッド・デール設計。適度なアップダウンと巧みに配置されたハザードが利いていて、グリーン周りも難しい。白ティーからでもその戦略性の高さに、上級者も満足するはずです。
写真＝天神木健一郎
11月4日（火）
サイアムCCローリングヒルズ
パタヤに4コースとバンコクに1コースをもつサイアムカントリー。LPGAツアーが毎年開催される「オールドコース」が有名ですが、今回は米シュミット・カーリー社がデザインした「ローリングヒルズ」をラウンド。伝統的かつ個性的なレイアウトと、すばらしいメンテナンスを味わえます。
写真＝サイアムCCローリングヒルズHPより
「ワッグルコンペ」
人気の理由
賞品が超豪華！
有名ブランドの最新製品ばかり！
※写真は、昨年開催時のものです
第2回
「ワッグル ゴルフコンペ in タイランド」
スケジュール
【11月2日 （日）】
早朝、バンコク・スワンナプーム空港集合。「レムチャバンCC（または他）」へ移動し、1ラウンド。パタヤのホテルへ。
【11月3日（月）】
コンペ1日目／ホテル出発 → 「チーチャンゴルフリゾート」でコンペ。終了後、パタヤのホテルへ。
【11月4日（火）】
コンペ2日目／ホテル出発→ 「サイアムCCローリングヒルズ」でコンペ。表彰式後、パタヤ、またはバンコクのホテルへ。
【11月5日（水）】
ホテル出発、空港へ。
［ コンペ旅行参加方法 ］
日本～バンコクの往復航空券はご自分で
予約、購入、搭乗してください。
［ 日程 ］
11月2日（日）～11月5日（水）
［ 旅行金額 ］
17万円（1名様／2名1室利用の場合）
＊条件によって変動します
［ コンペ ］
2日間のトータルスコア
（新ぺリア方式）で順位を決定。
［ 旅行条件 ］●集合場所／スワンナプーム空港（タイ・バンコク）●最少催行人数／20名●添乗員／なし
●ホテル／パタヤ（サイアムベイショアホテル）、バンコク（ホテルJALシティ） ＊または同等クラスを予定
●旅行代金に含まれるもの／スワンナプーム空港からの送迎、ホテル宿泊、ゴルフラウンド（3回）、朝食3回、コンペ参加費（表彰パーティー）
［ 企画 ］株式会社実業之日本社 ［ 協力 ］タイ国政府観光庁
［ 実施 ］株式会社ウェブトラベル 東京都港区南青山5-11-9 レキシントン青山2F 観光庁長官登録旅行業 第1757号
※キャンセル料金／30日前～3日前まで20%、2日前～当日の旅行開始前まで50%、当日の旅行開始後・無連絡100%
ご旅行条件書
行業約款/手配旅行契約の部