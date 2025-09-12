警察官の恐ろしい正体に驚愕…!?思わず背筋が凍るような都市伝説をテーマに描いた短編漫画で恐怖体験【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
昔から漫画を描くことが好きな藤やすふみ(@y_asufumi100)さんは、X(旧Twitter)や投稿サイトにて「都市伝説に求める女」を投稿。主人公のかごめが数々の都市伝説に遭遇するという短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。今回はゾッとするような都市伝説をお届けするとともに、著者に最近気になる都市伝説についても話を伺った。
■驚きの結末に驚愕！警察官を装う男の都市伝説を題材にした漫画
今回紹介するのは、「偽りの警察官」という都市伝説を題材にした短編漫画だ。この都市伝説では、近所で殺人事件が起き、警察官を装った男が聞き込みに訪れる。女性は事件を知っていたが「知らない」と答え、その後ニュースで男が犯人本人だったことを知る、という内容である。
漫画は、女性の家に警察官が訪れる場面から始まる。日常のひとコマが思いがけない方向へ展開し、意外な結末へとつながる。短編ながら読者を引き込む展開が魅力だ。
作者の藤やすふみさんは、幼い頃から都市伝説が好きだったという。なかでも最近関心を寄せているのは「富士の樹海」にまつわる都市伝説だ。多くの人が「磁場が狂ってコンパスが使えない」と思っているが、実際に調べると事実は異なっていたそう。藤さんは「気になって調べてみたのですが、知っていた話とずいぶん違いました」と驚きを交えつつ、「安心してください、コンパスは狂わずに使えます」と笑顔で話してくれた。
今回紹介した藤やすふみさんの「都市伝説に求める女」は、現実に起きたら背筋が寒くなる都市伝説をテーマにしている。ホラー要素にユーモアがほどよく混ざり、思わず続きを読みたくなる作品ばかりだ。短編形式で気軽に楽しめるのも魅力なので、興味のある人はぜひチェックしてほしい。
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)