¡¡ÇÐÍ¥¡¦ºä¸ý·òÂÀÏº¡Ê£³£´¡Ë¤È½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î²áµî¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤¬£±£°Æü¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºä¸ý¤Ï±ÊÌî¤È¿ÆÌ©¤À¤Ã¤¿ºÝ¡¢¼«¿È¤òÃ´Åö¤·¤¿Ç¯¾å¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯½÷À¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢à»°³Ñ´Ø·¸á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºä¸ý¤È±ÊÌî¤Ë¤Ï¤ª¤½¤í¤¤¤Îà°¦¤Î°õá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºä¸ý¤È±ÊÌî¤Ï±Ç²è¡Ö²¶Êª¸ì¡ª¡ª¡×¡Ê£²£°£±£µÇ¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö²¾ÌÌÉÂÅï¡×¡Ê£²£°Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡£ºä¸ý¤Ï¡Ö²¾ÌÌÉÂÅï¡×¸ø³«¸å¤ËÇ¯¾å¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯½÷À¤È¸òºÝ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë±ÊÌî¤È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºä¸ý¤È±ÊÌî¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¶È³¦Æâ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±ÊÌî¤¬£²£³Ç¯£±£±·î¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ëºä¸ý¤¬¤ªÇ¦¤Ó¤ÇÍè¾ì¤·¤¿¤ÈÍâ£±£²·î¤Î£Î£Å£×£Ó¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¾ÌÌÉÂÅï¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤¿£²£°Ç¯£³·î¤Î°ìÉô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï£²¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÂÐ±þ¡£ºä¸ý¤Ï±ÊÌî¤«¤é¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë±ÊÌî¤Ï¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ò¿§°ã¤¤¤Ç£²¤ÄÇã¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¡Êºä¸ý¤È¡Ë¤ª¤½¤í¤¤¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¡Ø²¾ÌÌÉÂÅï¡Ù¤Î¥í¥±¤Ï£±£¹Ç¯£¹·î²¼½Ü¡Á£±£±·î¾å½Ü¡¢Ê¡²¬¡¦ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢£±Æü¤Ë£´¡Á£µÇÕ°û¤à¤Û¤É¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø²¾ÌÌÉÂÅï¡Ù¤Î¥í¥±¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥í¥±¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¡¢¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ò£²¤Ä¹ØÆþ¡£Åö»þ¤Ïµ¤²¹¤¬£³£°ÅÙ¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç½ë¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÆþ¤ì¤¿É¹¤¬ÍÏ¤±¤ÆÌ£¤¬Çö¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡½¡½¤È¤¤¤¦Í¥¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ºä¸ý¤Ï»Å»ö¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ê¤É¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢±ÊÌî¤«¤é¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡¢Èó¾ï¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£²¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬±ÊÌî¤µ¤ó¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø²¶Êª¸ì¡ª¡ª¡Ù¤Î»£±ÆÅö»þ¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À¹â¹»À¸¤Ç¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤È¤ÏÃ±¤ËÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø²¾ÌÌÉÂÅï¡Ù¤Î»£±ÆÅö»þ¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤ÏÀ®¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç´¥ÇÕ¡£ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ø²¶Êª¸ì¡ª¡ª¡Ù¤Î»£±Æ¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤¿±ÊÌî¤µ¤ó¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤Ò¤«¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢±ÊÌî¤Ï¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯½÷À¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢ºä¸ý¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«º£¤´¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅö»þ¤Î´Ø·¸¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£