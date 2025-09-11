千鳥・大悟、“ザビエルの顔ハメ”広瀬すずに驚く「ハゲててもかわいいんや」
お笑いコンビ・千鳥の大悟（45歳）が、9月10日に放送されたバラエティ番組「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（日本テレビ系）に出演。フランシスコ・ザビエルの絵に顔を当てはめた広瀬すずを見て、「広瀬すずって、ハゲててもかわいいんや」と驚いた。
映画「遠い山なみの光」に出演している広瀬すずが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。番組内で様々なアート作品が紹介される中で、顔の一部がくり抜かれている名画に自分の顔をはめこむ顔ハメアートを、出演している芸人と広瀬すずで挑戦することとなった。
「モナ・リザ」や「真珠の耳飾りの少女」といった女性の描かれた作品があるにもかかわらず、広瀬が挑戦することになったのは「フランシスコ・ザビエル」。
千鳥・大悟による指名だったが、広瀬が目の部分に顔を当てはめていくと、野田クリスタル、ノブから「かわいい！」「かわいい」と声が上がる。笑いを狙った大悟は「広瀬すずって、ハゲててもかわいいんや」と驚き、ノブも「すずちゃん、ハゲててもいいんだ」と語った。
