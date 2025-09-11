今、焼酎が熱い。特に香り系など個性的な味わいの揃う芋焼酎が、居酒屋で家庭でと広く楽しまれている。なぜおいしくなったのか？なぜ個性的な味わいが生まれるのか？その理由を探るべく、鹿児島県いちき串木野市の『薩摩金山蔵』を訪れた。いちき串木野市だけで7つの焼酎メーカーがある。中でも3つの蔵を持ち、それぞれ異なる味わいの焼酎を作っているのが濱田酒造だ。金山の坑内を利用し、貯蔵、熟成させたその名も『金山蔵』の旨さの秘密を教えてもらった。

見学ツアーもある金山跡地の稀有な蔵『薩摩金山蔵』＠いちき串木野市

レトロなトロッコ列車が岩肌迫る洞窟をゆっくりと進んでいく。梅雨の晴れ間、外の蒸し暑さが嘘のように空気がひんやりと冷たい。およそ700m先、辿り着いたのはかつて薩摩藩の財政を支えた金山の坑洞内。

『薩摩金山蔵』トロッコで坑洞内へ向かう。蔵見学ツアーも実施

いやあ、こんな神秘的な空間で焼酎の仕込み・貯蔵・熟成が行われているとは……そう、ここは金を採掘していた坑洞内を活用した全国でも珍しい焼酎蔵「薩摩金山蔵」。明治元年創業の茺田酒造が持つ蔵のひとつで、薩摩の歴史と焼酎文化を語り継ぐ場として“継承”をテーマに独自の焼酎造りに取り組んでいる。代表銘柄が芋焼酎「薩摩焼酎金山蔵」だ。

珍しいのは黒麹菌が白麹菌へ自然変異する過程で明治44年に発見・分離された黄金麹で仕込むことだろう。繊細な品質のためお蔵入りになっていたものを復活させたという、世界でもここでしか使われていないまさに幻の麹。

『薩摩金山蔵』明治44年に発見された黄金麹。扱いが難しく、世界でここだけが扱う

「その名の通り黄金色で白麹や黒麹とはまた違う清涼感のある香りが特徴。黄金麹という名も金山蔵にマッチしているでしょう？」。

杜氏の東條健太さんが目を細める。その貴重な麹で仕込んだ焼酎を長期貯蔵熟成させるのだが、気になるのは坑洞内の稀有な環境がどのように影響するかということだ。

熟成貯蔵に最適な金山坑洞内で時を刻む芋焼酎

「坑洞内は温度19〜20度、湿度85〜95％と年間を通じて一定に保たれるので酒質が安定します。高湿度はアルコールの揮発を抑える効果もある。さらに貯蔵熟成の大敵である紫外線が完全に遮断されるため、酸化による酒質劣化を防ぐのも好条件なんです」

『薩摩金山蔵』1000リットル入る甕が200本ほど長期熟成貯蔵されている

探検気分で向かった坑洞内の長期熟成貯蔵庫には巨大な甕が厳かに並んでいた。ミネラル分を含む土の甕で3年以上熟成させることでまろやかで深い味わいに仕上がるのだそう。その昔、金鉱を運んでいた地下で今は焼酎の原酒が秘宝の如く時を刻んでいるとは何とも感慨深い。

ちなみに主原料を一度に仕込む「どんぶり仕込み」など明治以前の伝統製法による芋焼酎『熟成と共に福来たり』も造っており、購入すれば坑洞内で最長5年（有料で延長可）保管するサービスも。熟成を待ちながら記念日等に届けてもらえば美味の口福と共に幸福が訪れる、はず。

『薩摩金山蔵』手造りで仕込む芋焼酎『熟成と共に福来たり』。購入者のボトルが熟成保管されている。その数約2000本

それにしても金山跡地、幻の麹、そして唯一無二の味……何と歴史＆ロマンあふれる蔵だろうか。こんな焼酎蔵、そうそうない。

『薩摩金山蔵』杜氏の東條健太さん

「薩摩焼酎金山蔵」は世界的な酒類コンペで最高金賞受賞。「ハレの日にロックで飲むことが多い」と杜氏の東條さん。

