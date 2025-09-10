紗栄子「すごく良いアイテム」夏の日差しを浴びた肌に使用！フェイスパックを紹介
紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【Qoo10メガ割】紗栄子がパックをしながらやること』の動画を投稿。スキンケアについて話してくれました！ブランドの提供動画ではあるものの、紗栄子さんなりの使用感なども紹介してくれました！
■フェイスパック
動画内に登場したのはこちら！
MEDIHEAL/ブレッシュマスク マデカッソシド 100枚 3,190円（編集部調べ）
この投稿をInstagramで見る
保湿やくすみケア、肌荒れ防止に使用できるフェイスパック！
紗栄子さんは、夏に陽射しを浴びたことを振り返りながら、こちらを紹介！
使用感について「毎日これをお供で使用させてもらったら、今日もだいぶメイク前に使うだけで化粧ノリとか、色味も落ち着いてきた」と肌の変化があったとコメント。
続けて「すごく良いアイテムだから」と語りながら、視聴者にもおすすめしていました！
■動画もチェック
動画内では、詳しい使用感についても紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。