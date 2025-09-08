この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【工場勤務】女性が多いメーカー5選｜軽作業×女子多め＝当たり工場はココ！」と題した動画で、工場転職のプロ・ケンシロウ氏が、女性でも安心して働ける工場求人について徹底解説した。動画冒頭、ケンシロウ氏は「このチャンネルでは転職で騙されないための情報を発信しています」と述べつつ、今回は“本邦初公開”となる女性向け求人に焦点を当てた理由を語った。「97%が男性視聴者だけど、女性の工場転職を考える方にも価値ある内容を届けたい」と今後の発信への決意を覗かせた。



「工場勤務＝男性のイメージが強い」という常識を覆すべく、女性の“手先の器用さ”に着目。「男が化粧したら大惨事になるけど、女性って本当に器用」「男性よりも圧倒的に手先が器用だから、工場の軽作業に向いている」と女性の特性をオススメ求人の理由に挙げた。また、「軽作業中心なので、男性の中でも体力仕事が苦手な方にとってもメリットが大きい」と解説した。



ケンシロウ氏が挙げた注目の女性向け工場求人は5つ。日本一の部品メーカー「デンソー」では「部署によっては7割が女性という珍しい現場もあり、人間関係が良い」「高収入＆軽作業が実現」と強調。2番手の「愛知製鋼（アイシン）」は「重いものでも5kg程度で、1kgの部品がメイン。女性でも余裕」とアピールしたほか、「派遣の場合でも時給や入社祝い金が高水準だが、今は選考が厳しめ」と現状を説明した。



続く「トヨタ防食」は「女性も半数以上在籍する部署アリ。自動車のシートや内装部品の組立が中心で、これも軽作業」。「ジアトコ」は「勤務地は静岡限定だが、30万円以上の月収も狙える」とし、「村田製作所」では「精密・セラミック部品でとにかく細かい作業が得意な方には天職。軽作業で高収入、祝い金付きで女性人気ナンバーワン」と強調した。



話の締めくくりとして、ケンシロウ氏は「今回おすすめした求人は女性にもオススメだが、楽に稼ぎたい男性にも魅力」「重労働よりも長く安心して働きたい人はぜひチャレンジを」と呼びかけた。また、「公式LINEで無料サポートや高収入求人リストを配布中」と情報を重ね、「参考になったら高評価・登録を。女性の皆さんにもぜひこの動画を広めてほしい」とメッセージを送った。