「245mからの規模縮小は避けられない…」札幌駅直結・北日本最高層ビル再開発のリアル
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【245ｍ!?】札幌駅直結の北日本最高層ビル！北海道新幹線札幌延伸に向けて再開発が加速！」のタイトルで、都市開発系YouTuber・アーバンリポート氏が、札幌駅周辺で進行中の超大規模再開発計画について徹底解説した。動画は、北海道新幹線札幌延伸を追い風に活性化する札幌市中心部の最新事情や、北日本最高層ビル誕生に向けた進捗・課題に迫る内容となっている。
アーバンリポート氏は「札幌では、現在建設が進められている北海道新幹線の札幌延伸に向けて市内の再開発が活発化しています」と前置きし、JR札幌駅南東の約3.1ヘクタールもの広大な敷地で進む「北5条西1丁目・西2丁目地区」の再開発計画を紹介。かつてこの地にあったエスタや駐車場が閉鎖されるなど、まちの大きな転換期を実感したと語る。
最大の目玉となるのは、高さ245メートル・地上43階建てとなる超高層複合ビルの存在。アーバンリポート氏は「既存のJRタワーの高さ173mを大きく上回る、約245mの超高層ビルを含む大規模再開発」とし、その規模感や最上階に設けられるガラス張り展望施設、さらにはマリオット・インターナショナル提携のハイグレードホテルなど、多彩な機能についても詳細に説明した。
しかし2025年3月、工事費高騰などの影響で「従来の計画では、事業区域全体で同時に工事を進める予定でしたが、見直しにより工区を分け、西2丁目から順番に工事を進めることになりました」と方針が転換されたことを紹介。特に「高さ245メートルからの規模縮小は避けられないとみられますが、それでも高さ200メートル程度は維持されるのではないかと思います」と、ビルのスケールダウンに言及した点が印象的だった。
スケジュール面でも、北海道新幹線札幌延伸の延期や2030年札幌冬季五輪招致断念の影響を受け「西1丁目の工事を遅らせる決断の背景には、工事費高騰に加えて北海道新幹線札幌延伸の延期やオリンピック招致断念の影響もあります」と述べた。
動画の締めくくりでは「その一番の目玉となる北日本最高層ビルが誕生する予定の北5西1西2地区再開発の今後の動向が注目されます。見直しされる計画の内容と、今後の再開発の進捗に期待しています」と語り、今後も都市発展の最前線に注目していく姿勢を示した。
