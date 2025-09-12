この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が公開した動画「【内装がオカシイ!?】琵琶湖を一望できる戸建を内見したら、コンセプトが破茶滅茶だった。」で、ゴリラさんと宅建士のテラさんが、滋賀県大津市に存在する個性的な戸建て物件を紹介し、その奇想天外な内装に驚きの声を上げている。



リビングに足を踏み入れたゴリラさんは、部屋の真ん中に設置された奇妙なハシゴを見て「どういうこと！？」と思わず絶句。キッチンカウンターから天井のロフトへと続くハシゴはなぜか床から浮いており、その不安定な様子に一同は騒然となる。さらに別の洋室では、ロフトのハシゴが簡単に取り外せる仕様になっており、ゴリラさんがそれを手に取ると「竹馬状態！」になるという衝撃の展開に。宅建士のテラさんも「これ初めて見た人だと『ちょっと…』って感じになりそうな雰囲気あります！」と、その独特すぎる設計に苦笑いを浮かべた。



そんな珍妙な内装の一方で、リビングの大きな窓からは待望の琵琶湖が一望できる絶景が広がる。これにはゴリラさんも「やっと琵琶湖見れたね♡」と大喜び。動画のタイトル通り、常識破りのデザインと素晴らしい眺望が共存する、まさにコンセプトが破茶滅茶な物件の魅力が存分に伝わってくる。



「クセは強いけど、めっちゃダサいとかではないな気もする」とゴリラさんが評したこの物件。唯一無二の住まいを求める人にとっては、見逃せない一軒となりそうだ。



