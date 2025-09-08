【魔改造カップヌードル】 9月8日 発売 価格：各254円

日清食品は、カップ麺「魔改造カップヌードル」4種を9月8日に発売した。価格は各254円。

カップヌードル公式Xは、9月6日よりコラボ予告を投稿。国民的小学生、伝説のアニメ、正義のヒーローと世界的科学者というヒントとともにシルエット画像が公開されていたが、本日ついにその詳細が明らかに。TBSテレビなどで放送されていたアニメ「チャージマン研!」、通称「チャー研」とのコラボ商品「魔改造カップヌードル」が発売される。

ラインナップは「魔改造カップヌードル」、「魔改造カップヌードル シーフードヌードル」、「魔改造カップヌードル カレー」、「魔改造カップヌードル チリトマトヌードル」の4種。それぞれベースとなる従来の商品に食材がプラスされ、背徳感そそるウマさとなって登場する。

