生えかけの前歯が可愛すぎて毎日カメラを構えてしまうという投稿主さん。あまりにも可愛くて尊い赤ちゃん猫の姿が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で16.1万回再生を記録し、「なんで猫の歯ってこんな可愛いの」「生えかけも凄い可愛いけど生えても可愛い」「ミニミニ前歯！可愛すぎ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃん猫の『歯』を撮りたくて毎日カメラを構えた結果…】

赤ちゃん猫の前歯に夢中

TikTokアカウント『ｵﾚｵくん』に投稿されたのは、赤ちゃん猫「オレオ」くんの姿。前歯が生えかけているというオレオくん。オレオくんのちっちゃくて可愛い前歯に、投稿主さんは夢中なのだそう。

オレオくんの歯が見たくて、毎日カメラを構えていたという投稿主さん。鳴いているときや、あくびをしたとき、歯を食いしばっているときなどオレオくんの歯が見えたときを狙ってシャッターを押したのだそう。

その結果、オレオくんのちっちゃな前歯がたくさんカメラに収められたのだとか。

天使のような姿にメロメロ

ある日のカメラに収められていたのは、ミルクを飲んだ直後のオレオくんの姿。お腹がいっぱいで気持ちよかったのか、口を少し開いて放心状態だったというオレオくん。開いた口元からは、可愛らしい前歯がのぞいていました。

またある日は、オレオくんの歯が見たくて、つい手で口を開かせてしまったのだそう。顔をむにゅーっとされたオレオくんの姿はまさに天使。「そのときの顔が、かわいくてかわいくて」と投稿主さんもメロメロになってしまったのだとか。

猫の前歯を見たい気持ちに共感の声

可愛らしい前歯を見せてくれたオレオくんの姿は、大きな反響を呼ぶことになりました。

投稿には、「猫の、歯並びガッタガタまじ可愛いんだよねぇ」「成猫になっても前歯小さくて可愛すぎてたまにお邪魔しますって見ちゃいます」「わかります。我が家の子は2匹とも大人だけど…だけど何回も何十回も何百回も見せてもらってる」といった猫の前歯を見てしまうことへの共感の声が多く寄せられました。

また、「かわいすぎてわらえる」「かわちい」「確かに可愛すぎて死ぬ！」「ひぁぁぁ可愛い」「可愛いしかあらへんやんけ」などオレオくんの可愛さに心を奪われた人が続出しています。

TikTokアカウント『ｵﾚｵくん』には、ミルクを飲む姿やよちよち歩きをする姿などキュートなオレオくんがたくさん投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ｵﾚｵくん』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。