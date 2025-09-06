¾¾°æ°¦è½¤¬·ëº§È¯É½¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ÎKOHEI¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
½÷Í¥¤Î¾¾°æ°¦è½¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬9·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¾¾°æ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎKOHEI¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤òÊó¹ð¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¾¾°æ¤Ï1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥Ë¥³¥é¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤µ¤¯¤é³Ø±¡¤Ç¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2013Ç¯¤Ë·ëº§¾ðÊó»ï¡Ö¥¼¥¯¥·¥£¡×¤Î6ÂåÌÜCM¥¬¡¼¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½÷Í¥³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡£º£Ç¯¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö»ÒµÜÎø°¦¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¾¾°æ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎKOHEI¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤òÊó¹ð¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¾¾°æ¤Ï1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥Ë¥³¥é¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤µ¤¯¤é³Ø±¡¤Ç¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2013Ç¯¤Ë·ëº§¾ðÊó»ï¡Ö¥¼¥¯¥·¥£¡×¤Î6ÂåÌÜCM¥¬¡¼¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½÷Í¥³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡£º£Ç¯¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö»ÒµÜÎø°¦¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£