YouTubeで公開された動画「【だから片づかなかったのかぁ…】すべて『逆』だった！片づけの常識ウソホント」にて、片づけライフコーチのパンダみゆき氏が、長年多くの人を悩ませてきた“片付けの常識”について大胆に切り込み、自身の経験に基づいた独自の見解を語った。



冒頭でみゆき氏は「片付けのゴールっていうか、最終的にどうなればいいかというと、こういういろんな思考にとらわれない、自由な自分らしさみたいなところだと思っている」と、そもそもの片付けの目的自体に視点を投げかける。



動画内では、世間に浸透している「物の定位置を決めましょう」「収納は多い方がいい」「やる気が必要」「毎日の習慣が大事」「物の量は少ない方がいい」など、片付けにまつわる12の“常識”を痛快に覆していく姿が印象的だ。



例えば「物の定位置は決めるものではなく、使いながら徐々に“決まっていく”もの」「収納を増やしてもむしろ片付けの妨げになる」「やる気を待つより、やる気がなくても片付く仕組みを作るべき」など、現場で受講者と向き合いながら得たリアルな気づきを披露。「定位置は決めればいいということではないんです」と断言し、定位置は“決まっていく”という柔軟な発想の大切さを強調した。



また、「ミニマリストという風潮で物を減らすこと自体が目的になってしまうのは本末転倒」と語り、「自分が暮らしたいように暮らせばいい」と、他人やトレンドに惑わされない“自分軸”の持ち方を呼びかけた。



「片付けというと“物を捨てましょう”と言われがちだが、本当に必要なものを選ぶ“選択力”の方が大事」と指摘し、“もったいないから捨てられない”という心理に対しても「捨てないからもったいないです。一回リセットしましょう」ときっぱり。この逆説的な発想に、日々片付けに悩む人は多くのヒントを得られそうだ。



そして「貴重面な人ほど片付けに悩んでいる。大事なのは“いい加減”さ。完璧を求めず、日々の変化に揺らぎながら調整できる柔軟さが、片付けが長続きする秘密」と総括。“ズボラな片付け上手”が理想であり、「片付かない家はありません。とっとと片付けろ」と締め括った。



動画のラストでは、「すべては仕組みです。自身に合った仕組みを作れば、誰でも片付けから解放される。片付けに振り回される人生と、片付けを気にせず暮らせる人生、あなたはどちらを選びますか」と問いかけ、視聴者へエールを贈った。パンダみゆき氏の逆転の発想は、今後も多くの片付け難民に勇気と気づきをもたらしそうだ。