WoltがUber Eatsよりお得に！″東京の店頭価格提供″に期待大！「Wolt便はリスク高すぎて流行るか疑問」

動画『Woltの攻勢に他社デリバリー震撼？Wolt便、東京の店頭価格提供スタートで需要拡大狙う』で、デリバリー配達員のレクターさんがWoltの新サービスや店頭価格提供の東京エリア拡大について率直な見解を語った。レクターさんは、Woltから発表された「Wolt便」のスタートと、「東京の店頭価格提供」エリア拡大という2つの大きな動きに着目。「Wolt便」はUber Eatsの『Uberクーリエ』に近いサービスであるとしつつ、「果たして流行るのかなっていうのはちょっと微妙」など、サービスへの慎重な姿勢を見せた。



新しく始まった「Wolt便」では、配達員が食品以外の荷物を運べるようになるが、「そもそも報酬が変わらない中で、リスクを背負うのは正直微妙」とコメント。「禁止物品も多く、覚えるのが大変」「闇バイトなど犯罪利用の懸念もある」と危機感も口にした。また、危険物が手渡された場合の手順について「たった数百円で警察のお手伝いしているみたいな感じになる」とも語り、現場の煩雑さを浮き彫りにした。



一方で東京の店頭価格提供には大きな期待を寄せ、「出前館やUber Eatsと比較しても、加盟店舗数や仕組みの強さでWoltが優勢になる可能性が高い」「一気に利用者拡大するチャンス」と分析。「Woltはポイント制度が強み」であることも再認識し、「ポイントを上手く活用すれば最安になる」と自身の体験も交えて評価した。



さらに、紹介料アップや新制度の利便性も情報提供。「紹介コードで配達員の紹介料が15000円もらえる仕組みになった」「今後、東京以外でも店頭価格提供が広がるかもしれない」とチャンスの広がりを指摘した。



最後にレクターさんは「Wolt便は配達員側としてはリスクが高すぎてあまり期待できないが、東京での店頭価格スタートは非常に大きな動き」「これが都心部で成功すれば出前館やmenuを抜く可能性も十分ある」と締めくくり、視聴者に「この一連の流れをどう思うか、コメント欄で意見を聞かせてほしい」と呼びかけた。