¡ÖÂ®¤µÀ¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡×ÆóµÜÏÂÌé¡¡¡ÈÌ¼¡ÉÌò¤È¤Î3Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¤Ç¸«¤»¤¿Í¥¤·¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä
ÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ÎÈÖÀë¤Î¤¿¤á¡¢9·î4ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ë¥ó¥²¥ó´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÆóµÜ¤¬½é¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÆóµÜ¤Î¡È¤¢¤ë½÷Í¥¡É¤È¤Îµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢ÆóµÜ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆóµÜ¤Î¼þ¤ê¤Ç¡È8¤Ä¤Î°ÛÊÑ¡É¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥Ã¥¥ê¡£º£²ó¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤ËºÝ¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï2022Ç¯¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÆóµÜ¤È¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÂçÅçÈþÍ¥¡Ê15¡Ë¤â¤¤¤¿¡£
ÂçÅç¤¬»Å³Ý¤±¤ë¥É¥Ã¥¥ê¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯»Å³Ý¤±¿Í¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤Î»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÆóµÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÆóµÜ¤¬ÂçÅç¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ò»î¤¹¥É¥Ã¥¥ê¤À¡£
ÆóµÜ¤È¶¦±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Îº¢¤À¤È¤¤¤¦ÂçÅç¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ä¡¢Ì£¤ÎÁÇ¡Ø¥¯¥Î¡¼¥ë ¥«¥Ã¥×¥¹¡¼¥×¡Ù¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼ê½÷Í¥¤ÎÃíÌÜ³ô¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ê¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÄ¹¤äÈ±·¿¤âÊÑ²½¤·¤¿ÂçÅç¤Ï¡¢¥É¥Ã¥¥êÄ©ÀïÁ°¤Ë¤Ï¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥É¥Ã¥¥ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÂçÅç¤Ï¤¹¤°¤ËÆóµÜ¤¿¤Á¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ë¶á¤Å¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¿å¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÂçÅç¤È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬²ñÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿½Ö´Ö¡¢ÂæËÜ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆóµÜ¤¬¤¹¤°¤µ¤Þ´é¤ò¾å¤²¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¡£À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤ÇÂçÅç¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÇÁá¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂçÅç¤¬¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢ÆóµÜ¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ë¤è¡ª¤¨¡©¡¡ÈþÍ¥¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¡¢µ¤¤Å¤¤¤ÆÅöÁ³¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÆóµÜ¤Ï¡Ö»Ñ¤«¤¿¤Á¤Ï3Ç¯Á°¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÀ¼¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¤Ï¶¦±é¼Ô¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¾å¼ê¤¤¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£µ¤¤¬¸¯¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¼þ°Ï¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£2022Ç¯¤Î¡ØÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÂçÅç¤µ¤ó¤ÏÆóµÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ô»ä¤Ë¤â¡Ø³Ø¹»º£Æü¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤«¡¢Í¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¤Ï¥ª¥Õ¤Ç¤âÂçÅç¤µ¤ó¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½À¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦ÂçÅç¤Ë°ì½Ö¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿ÆóµÜ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ôµ¤¤Å¤¯¤ÎÂ®¤¹¤®¤Ê¤¤¡©À¼¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡Õ
¡ÔÀ¼Ê¹¤¤¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÂ®¤µÀ¨¤¯¤Ê¤¤¡©°¦¤ª¤·¤½¤¦¤ËÈþÍ¥¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¾å¤²¤ëÉ½¾ð¤¬¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×¤À¤Ã¤¿¡Õ
¡Ôµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤ÎÀ¼¤Î³Ý¤±Êý¤¬¡Ä¡ÄÍ¥¤·¤¯¤ÆºÇ¹â¡Õ
¡ÔÈþÍ¥¤Á¤ã¤ó¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢É½¾ð¤¬Í¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¿¡Ä¡Ä¡Õ