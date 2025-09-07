この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

旅系YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が公開した最新動画「まるで廃墟…東京にある駅直結の商業ビルがガラガラの理由とは？」で、トラベラーのSHOさんが東京都町田市に存在する“生ける廃墟”ビルを訪れ、その異様な雰囲気と歴史的背景をレポートしている。



動画の冒頭でSHOさんは、町田市が「西の渋谷」と呼ばれるほど多くの商業施設で賑わう街であると紹介。1日の乗降客数は約35万人にも上るという活気ある駅のすぐ目の前に、今回の目的地である雑居ビル「POPビル」は佇んでいる。「テナントが全然入っていなくて、生ける廃墟と言われるビルがあるんです」と語るSHOさん。多くの人が行き交う一等地にありながら、なぜそんな場所が存在するのか、その謎に迫っている。



ビル内部に足を踏み入れると、そこには時が止まったかのような光景が広がっていた。ほとんどのテナントは撤退し、シャッターが下りたまま。エスカレーターやエレベーターも停止し、コンクリートがむき出しになった壁や剥がれた床が、建物の老朽化を物語っている。SHOさんは「本当に生ける廃墟化してますね」「強烈な違和感というか、異様な雰囲気を感じ取ることができます」とコメント。その一方で、昭和の風情が色濃く残る内装に「雰囲気がものすごく大好きでした」と、ノスタルジックな魅力も感じ取っていた。



このPOPビルは、1968年に百貨店「緑屋」として華々しくオープンした歴史を持つ。しかし1983年に百貨店が撤退すると、徐々にテナントが減少し、水道管の破裂事故が多発するなど老朽化も深刻化。周辺エリアの再開発が進む中で、時代に取り残される形となったようだ。



SHOさんは、「東京にこれがまだ残っているっていうのがかなりレアですね」と締めくくった。活気あふれる繁華街にぽっかりと空いた時空のポケットのようなこのビルは、都市の移り変わりを静かに見つめ続けている。