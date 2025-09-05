¤Ê¤¼Ž¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤ÈŽ£¤Î¥í¥´¤Ï¥À¥µ¤¤¤Î¤«¡Ä¼óÅÔ·÷1264Å¹ÊÞ¤ÎŽ¢¾®·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ž£¤¬¥í¡¼¥½¥óŽ¤¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤è¤ê²Ô¤°¥ï¥±
¢£Çä¤ê¾å¤²¤âÅ¹ÊÞ¿ô¤â³ÈÂç¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¡×¤ÎÀµÂÎ
¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾®·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¡×¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£
º£¤äÇä¤ê¾å¤²¤Ï2900²¯±ß¡Ê2025Ç¯2·îÅÙ¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢Á°´üÈæ112.6¡ó¤È£²·åÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î5Ç¯¤Ç1000²¯±ßÇä¤ê¾å¤²¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¤ÓÎ¨¤Ç¤Ï145¡ó¡£
Å¹ÊÞ¿ô¤Ï21Ç¯2·îÅÙ¤Ë921Å¹ÊÞ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬25Ç¯8·îËö¤Ë¤Ï1264Å¹ÊÞ¤È5Ç¯¤Ç137¡ó¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¿ô¤Ï³Î¤«¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¸À¤¦¤Î¤â¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Û¤É¡ÖÆÃÄ§¤Î¤Ê¤¤¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤ÎÅ¹¡¢¸ÄÀ¤Î¤Ê¤¤Å¹¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¥À¥µ¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤Þ¤¤¤Ð¤¹¡£¤·¤«¤·¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤È¤¤¤¦´ë¶È¡£¤Ê¤Ë¤«¤È¸ÄÀ¤¬Âç»ö¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤Î»þÂå¡£Ë×¸ÄÀ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï²¿¤«¡£Æ±¼Ò¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸½¾ì¤ÇÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¶ÈÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÍ§¿Í¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿°ìÊ¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤Î²È¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤Î¥í¥´¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ù¤À¡£¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¡ÊÍ§¿Í¤ÎSNS¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¢£¥À¥µ¤¤¥í¥´¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤ë
Í§¿Í¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÃÎ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈà¤¬¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Î¥í¥´¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£ÆÃ¤Ë¹Á¶è¤¢¤¿¤ê¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤È°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Î¥í¥´¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÀÎ¤Î´¶¤¸¤È¸À¤¦¤«¡¢ÍÄ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¹¤ë¥í¥´¤Ç¤¹¡£
ÈàÛ©¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÏ±Ñ³Ñ¥Ý¥Ã¥×ÂÎ¤È¤¤¤¦¥í¥´¤Ç¡¢¤³¤Î¥í¥´¤ò»È¤¦¤ÈÂç½°¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÁÏ±Ñ³Ñ¥Ý¥Ã¥×ÂÎ¤Ë¤¹¤ë¤È¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤ÈÆ±¤¸Ê¸»ú¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤ÎºÇÂç¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ³Î¿®¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤³¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥ó¥í¥´¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å°Äì¤·¤¿Âç½°¸þ¤±¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤âº¹ÊÌ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿ôÃÍÌÌ¡¢Çä¤ê¾ì¤Å¤¯¤êÌÌ¡¢¾¦ÉÊÀ¯ºöÌÌ¤«¤é¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£¹¥Ä´¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â½Ð¿§¤Î½ÐÍè
¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î25Ç¯2·î´ü·è»»¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î±Ä¶È¼ý±×¤Ç10Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤¿°ìÊý¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ94.8¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Áý¼ý¸º±×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò»ö¶ÈÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢±Ä¶È¼ý±×¤Î»°ÂçÃì¤ÏGMS¡ÊÁí¹çÎÌÈÎÅ¹¡Ë»ö¶È¤ÈSM¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë»ö¶È¡¢¤½¤ì¤Ë¥Ø¥ë¥¹¡õ¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ë»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âSM»ö¶È¤Ï2·å¤Î¿¤Ó¤ò¼¨¤·¡¢3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â320²¯±ß°Ê¾å¤ò²Ô¤®¡¢¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î²Ô¤®Æ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎSM»ö¶È¤ÎÃæ¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¶È¤Ç¤¢¤ëU.S.M.H¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥åÅì³¤¤Ê¤É¤ÎÃÏÊý¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£Çä¤ê¾å¤²¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢º£¤ä2903²¯±ß¡£Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¥È¥Ã¥×15¤òÁÀ¤ª¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¤ÎSM»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤ÏÁý¼ý¸º±×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç81²¯±ß¤ÈÁý¼ýÁý±×¤È¿¤ÓÂ³¤±¡¢¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ÎSM»ö¶È¤Î£´Ê¬¤Î£±¤ÎÍø±×¤ò²Ô¤°¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥í¡¼¥½¥ó¤ä¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤è¤ê¹â¤¤ÆüÈÎ
¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤ÏÆÃÄ§¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Õ³°À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤ÎÀ®Ä¹¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°Õ³°À¡¡§ÆüÈÎ¤¬¥í¡¼¥½¥ó¤ä¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤è¤ê¹â¤¤‼
¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢1Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤ê¤ÎÇä¾å¹â¤Ç¤¹¡£
21Ç¯2·î´ü¤Ë¤Ï1Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤ê2.17²¯±ß¤À¤Ã¤¿Çä¤ê¾å¤²¤¬¡¢25Ç¯2·î´ü¤Ë¤Ï2.41²¯±ß¤ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£1Å¹ÊÞ2²¯±ß°Ê¾åÇä¤ë¤Î¤Ï¿©ÉÊ´Ø·¸¤ÎÆ±µ¬ÌÏ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÈËÀ¹Å¹¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Ï¤è¤¯Çä¤ëÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
1Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤êÊ¿¶ÑÇä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤¬Ìó50ÄÚ¡£¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ëÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÇä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Ç¯´ÖÄÚ¸úÎ¨¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¡¢482Ëü1000±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Õ³°¤È¹â¤¤ÄÚ¸úÎ¨¡£ÌÌÀÑ¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¾¦Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÆüÈÎ¡Ê°ìÆü¤¢¤¿¤ê¤Î1Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤êÇä¤ê¾å¤²¡Ë¤Ç¸«¤ë¤È66Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÆüÈÎ¤Ç¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¤ä¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤òÈ´¤¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËNo.1¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÆüÈÎ¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤è¤ê¤â20Ëü±ß¤â¹â¤¤ÆüÈÎ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¹½À®¤äÇä¤êÊý¤ò¹©É×¤·¤Æ¡¢¹â¤¤¸úÎ¨¤ò¤¢¤²¤ë¾®ÇäÅ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÄ¶¶¶è¤À¤±¤Ç51Å¹ÊÞ¤â
°Õ³°À¢¡§¼óÅÔ·÷¤Ç¤Î¥É¥ß¥Ê¥ó¥ÈÅ¸³«¤Ë¤è¤ë¹â¤¤À¸»ºÀ
¤³¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î¹â¤µ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬½ÐÅ¹Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¤ÎÊý¤Ï¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¤Ë½ÐÅ¹¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎÊª·ïÊç½¸¤ò¸«¤Æ¤âÅìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀéÍÕ¡¢ºë¶Ì¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ç¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë»Ô¶è¤ËÅ¹¤ò½Ð¤·¡¢¤·¤«¤âÆ±°ìÃÏ°è¤Ç¤Î¥É¥ß¥Ê¥ó¥ÈÅ¸³«¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ð¥¹Ää¤Î¤è¤¦¤Ë700¡Á800¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤ËÀ®¤êÎ©¤Ä¡×¡ÊÆ±¼Ò¡Ë¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÈÄ¶¶¶è¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¸ýÌ©½¸ÃÏ¤Ç¤Ï51Å¹ÊÞ¤ò½¸Ãæ½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Î¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÅ¹¤ò½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥ß¥Ê¥ó¥ÈÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÉÊÇÛÁ÷¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤êÅ¹¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°Õ³°À£¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÆ¯¤Êý
Æ±¼Ò¤ÎÉÊÂ·¤¨¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤Ï¤ª¤è¤½3300¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ÈÆ±Åù¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Å¹¤ËÆþ¤ë¤È¤É¤ÎÅ¹¤âÆþ¤ê¸ý¤Ë¤ÏÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Æù¤äµû¡¢ÌîºÚ¤«¤éÎäÅà¿©ÉÊ¡¢ÁíºÚ¡¢ÊÛÅö¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÉý¹¤¤ÉÊÂ·¤¨¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤è¤ê¤âÉÊÂ·¤¨¤ÎÉý¤Ï¹¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Û¤É¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤Ë´Ö¤ò¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉÊÂ·¤¨¡£²Ä¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä¤â¤Ê¤¤Çä¤ê¾ì¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ÎÃÏ·¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ê¿Ø·Á¤ÏÆ±¤¸¡£½º´ï¤âÄÄÎóÊýË¡¤âÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ÆÃÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çã¤¤Êª°ÕÍß¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊVMD¡Ê»ë³ÐÅª¤ÊÈÎÇäÀïÎ¬¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÄÌ¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉáÄÌ¤ÎÇä¤ê¾ì¤Å¤¯¤ê¤³¤½¤¬¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ê¤µ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤±¤ë
Éý¹¤¤ÉÊÂ·¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹Æ¬¤Ï´ðËÜÅª¤Ë2¡Á3¿Í¤Ç¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¿Í¥ì¥¸¤ò1Âæ¤ª¤¡¢Â¾¤Ï¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢1¿Í°Ê³°¤Ï´ðËÜÅª¤ËÇä¤ê¾ì¤Ç¾¦ÉÊÊä½¼¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤è¤¦¤ËÅ¹Æâ¿ßË¼¤Ç¤ÎÄ´Íý¤ä¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¡¢ÈÑ»¨¤Êºî¶È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÊ½Ð¤·¤ÈÇä¤ê¾ì¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤«¤éÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤â½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢²È¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤ÎÅ¹¤Î¥·¥Õ¥È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¶õ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤³¤ÇÆ¯¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤Ç¤Þ¤ï¤»¤ëÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢±þ±ç¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢Á´Å¹¤ÎÉÊÂ·¤¨¤òËÜÉô¤¬·è¤á¡¢Åý°ì¤·¡¢³ÆÅ¹¤Ç¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò¶ËÎÏÈ¯À¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤ËÉ¬Í×¤ÊÅ¹ÊÞ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥Ö¥ó¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¿©¤ÙÈæ¤Ù
°Õ³°À¤¡§°µÅÝÅª¤Ë°Â¤¤
¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤ÎÆÈ¼«À¤¬°ì¤Ä¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö²Á³Ê¤Î°Â¤µ¡×¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎNB¾¦ÉÊ¤¬¼þÊÕ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È1¡Á2³ä¤Ï°Â¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤¬¤è¤¯Î©¤Á´ó¤ëÅÔÆâ¤Î¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Ï¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬¤Ï¤¹¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¾Å¹¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î²Á³Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÆü²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤ªÃã¤òÇã¤¦¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤ÎÊý¤¬³Î¼Â¤Ë°Â¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
Êª²Á¹â¤Îº£¡¢Ä«¤â¥é¥ó¥Á¤â¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î²Á³Êº¹¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤ÇÉ¾È½¤Î¤¤¤¤ÁíºÚ¤È¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ö¥ó¤Î¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Î¤½¤ì¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Êº¹¤Ï39±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¥»¥Ö¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤¬¤Ã¤Á¤êÊñÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Ï´Ë¤á¤ÎÊñÁõ¡£
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¥»¥Ö¥ó¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÇòÊÆ¤Î¿æ¤Êý¤â¾å¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢³¤ÂÝ¤â¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ñºà¤Î¥Ä¥Ê¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Î¶ñºà¤ÏÌ£¤¬Çö¤á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÇòÊÆ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤·¡¢³¤ÂÝ¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤é¥»¥Ö¥ó¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢39±ßº¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¤¤¤¤«¤â¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥µ¥é¥À¡¢¥«¥ì¡¼¤ÎÌ£¤Ï
½÷À¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Î¤ªÁÚºÚ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤ÎÉ¾È½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥µ¥é¥À¤È¥«¥ì¡¼¤â¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Î¾Êý¤È¤âËþÂ¤Ç¤¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¥µ¥é¥À¤Ï200±ßÁ°¸å¤Ë¤·¤Æ¤ÏÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥«¥ì¡¼¤â¤¤Á¤ó¤È¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ÆËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤°ìÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£·àÅª¤Ë°Â¤¯¤ÆÄ¶Àä¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¥³¥¹¥Ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥é¥ó¥Á¤Ç¥ê¥Ô¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Ï°Â¤¯¤Æ¤¤¤¤¾¦ÉÊ¤òÉÊÂ·¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡Ö¡ûÅÀ¤Ç¡û±ß¡×¤È¤¤¤¦Çä¤êÊý¤ÇÈÎÇäÅÀ¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤ÏÄã²Á³Ê¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤ÆÃÏ°è¤Î²Á³Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹¼ç¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤¬²£¤ËÍè¤ë¤Î¥¤¥ä¡×
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Î¥³¥¹¥Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¥í¡¼¥³¥¹¥È¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·Ð±Ä¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¥É¥ß¥Ê¥ó¥ÈÅ¸³«¤ò¤·¡¢½¸Ãæ½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹ðÈñ¤äÊªÎ®Èñ¤òÍÞ¤¨¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ±½ã²½¤·¤ÆÅ¹Æ¬¤Ë¤«¤«¤ë¿Í°÷¤ò¾¯¿ô¤Ë¤·¤Æ¿Í·ïÈñ¤âÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µïÈ´¤Êª·ï¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢ÅÔ¿´¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤º¤ì¤¿Î©ÃÏ¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¤·¤Æ²ÈÄÂ¤âÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤ËÆ±¼Ò¤ÎÈÎ´ÉÈñÎ¨¤Ï23.7¡ó¤È¡¢¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾¡¤ÁÁÈ¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ë¥¯¤ä¥ä¥ª¥³¡¼¤è¤ê¤âÄã¤¤ÈÎ´ÉÈñÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äã²Á³Ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢ÁÆÍø¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·Ð¾ïÍø±×Î¨2.8¡ó¤ÈÉ¸½àÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼°Ê¾å¤ÎÍø±×Î¨¤ò¤¿¤¿¤¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥í¡¼¥³¥¹¥È¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Ï°Û¿§¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¥¹çÍ¥°ÌÀ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ºÇ¶¯¤Î¶ÈÂÖ¤Ç¤¹¡£¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤¬ÎÙ¤ËÍè¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤ä¤À¡×¤È¸À¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÄã²Á³Ê¤Ë¤·¤¿¶ÈÂÖ¤¬ÎÙ¤ËÍè¤¿¤éÇä¤ê¾å¤²¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÎÙÀÜÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¶å½£¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë
¤·¤«¤·¡¢µïÈ´¤Êª·ï¤òÃæ¿´¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹¥Êª·ï¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬Åª¤Ë½ÐÅ¹¤Ç¤¤º¡¢½ÐÅ¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ò¸«¤Æ¤âÇ¯´Ö50¡Á80Å¹ÊÞ¤Û¤É¤Î½ÐÅ¹¤Ç¡¢Ç¯´Ö100Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î½ÐÅ¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö26Ç¯2·î´ü¤Ë150Å¹°Ê¾å¤ò½ÐÅ¹¤·¡¢27Ç¯°Ê¹ß¤ÏÇ¯200Å¹°Ê¾å¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¡×¡ÊÆ±¼Ò¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¾¦ÉÊ¤ÎÈæÎ¨¤ò¹â¤á¤¿¼Â¸³Å¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¹½À®¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÇä¤äÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤¬µÒ¤Î»Ù»ý¤òÆÀÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°ìÈÖ¾¦ÉÊ¡×¤¬¤Ê¤¤¤È·ÑÂ³ÍèÅ¹¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¶¥¹ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶å½£¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤¬25Ç¯10·î¤«¤éÅìµþÅÔÆâ¤Ç¾®·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ëGO¡×¤Î½ÐÅ¹¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿À¾Í§¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¼þÊÕ¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢À¾Í§¤Çºî¤Ã¤¿ÁíºÚ¤òÄÄÎó¤·¡¢¿·¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÈÂÖ¤¬¿·¤¿¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤âÅÔ¿´½ÐÅ¹¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î¶¥¹ç¾õ¶·¤Ï¤è¤ê·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃÄ§¤ò¤À¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤¬¤É¤ì¤À¤±Àï¤¨¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÊª²Á¹â¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤â¾å¤¬¤ê¡¢²È·×¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÀáÌó°Õ¼±¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¥¿¥¤¥Ñ°Õ¼±¡¢¥³¥¹¥Ñ°Õ¼±¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯Æ¯¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Î°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆÃÄ§¤Î¤Ê¤µ¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´äºê ¹ä¹¬¡Ê¤¤¤ï¤µ¤¡¦¤¿¤±¤æ¤¡Ë
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
1969Ç¯¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Á¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ë¤Æ28Ç¯´Ö¡¢¾åÀÊ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥à¥¬¥Þ¥¨³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¡£Î®ÄÌ¾®Çä¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È³¦¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¡ÖÌÌÇò¤¤²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³Æ¶È³¦¤ÇNo.1¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ò¸Ø¤ë¿·¶ÈÂÖÅ¹¤äÀìÌçÅ¹¤ò¿ôÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£³¹Êâ¤¤ÈÅ¹ÊÞ»ë»¡¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¤ÈÍ½Â¬¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤â¿ôÂ¿¤¤¡£
¡Ê·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ´äºê ¹ä¹¬¡Ë