ÌøÍÕÉÒÏº¤ÎÄ¹ÃË¤¬¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢¹»¤ÎÌîµåÉô¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡ª3µòÅÀÀ¸³è¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÇÌÜ»Ø¤¹¡È´ä¼ê¤ÎÀ±¡É
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÌøÍÕÉÒÏº¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·î£¹¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¹ç´Ö¡¢¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Ç¹â¹»Ìîµå¤ò»ëÄ°¤¹¤ëÌøÍÕ
¡ÖÆ±ºî¤Ï³¤ÊÕ¤Î»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£ÌøÍÕ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï°ì»þÊÝ¸î½ê¤ÇÆ¯¤¯¡¢²ÝÄ¹·óÊÝ°é»Î¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÝ°é»Î¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢¼ç±é¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤é¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¦ÊÝ°é»Î¤ò±é¤¸¤ë°ìÊý¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÉã¿Æ¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö1997Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¡¢2000Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬¡¢2008Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£2006Ç¯¤Ë¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë½©ÅÄ¤Ë°Ü½»¡£»Å»ö¤Î¤È¤¤ÏÅìµþ¤ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¾åµþ¤·¤¿¤È¤¤«¤é»Ò°é¤Æ¤ÏÃÏ¸µ¤Î½©ÅÄ¤Ç¤·¤¿¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡½©ÅÄ¤Ç¥Î¥Ó¥Î¥Ó°é¤Ã¤¿2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤¬Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¡ÈÌò¿¦¡É¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡Ö´ä¼ê¸©¤Ë¤¢¤ëÀ¹²¬ÂçÉÕÂ°¹â¹»¤ÎÌîµåÉô¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¹²¬ÂçÉÕÂ°¹â¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë½Õ²Æ¹ç¤ï¤»¤Æ16ÅÙ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯¹ë¹»¡£Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤òÂ«¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÌøÍÕ¤Ï¸½ºß¤âÌîµå¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤ÎÌîµå¹¥¤¡£Éã¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¹ë¹»¤«¤éÍ¶¤¤¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿ÊÏ©¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¹ÃË¤ÏÃæ³Ø¹»¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯À¸¤ÎºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¹Å¼°¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÀ¹²¬ÂçÉÕÂ°¹â¤«¤éÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÀÀ¸³è¤ÇÎ¾¿Æ¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿Ä¹ÃË¤Ë¡¢ÌøÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡È3Ç¯´Ö¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ª¤Þ¤¨¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
»Ò¤É¤â¤¬¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¸«¼é¤ë
¡¡¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÏÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌøÍÕ¤â´ä¼ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁáÄ«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¼þÊÕ¤ÎÁð´¢¤ê¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÃË¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¹²¬ÂçÉÕÂ°¹â¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òµå¾ì¤Ç¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¹²¬ÂçÉÕÂ°¹â´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£
¡ÖÌøÍÕ¤µ¤ó¤Ï8ºÐ¤Î¤È¤¤ËÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬Éã¤«¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ì¤¬»Ò¤É¤â¤¬¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤ë¤³¤È¡£»Ò¤É¤â¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢½©ÅÄ¡¢´ä¼ê¡¢Åìµþ¤ÈÈô¤Ó²ó¤ëÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ç®¤¤»×¤¤¤Ç°é¤Æ¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£