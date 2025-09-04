世界選手権

バレーボール女子の世界選手権は3日、タイで準々決勝が行われ、日本がオランダに3-2（20-25、25-20、22-25、25-22、15-12）で勝利し、準決勝に進出した。試合中、21歳・北窓絢音が意外な注目を集め、ファンから「思わず二度見」と声が上がっていた。

日本は和田由紀子が4本のサービスエースを含め、両軍トップの27ポイントを決めるなど躍動。主将の石川真佑も2つのブロックなど26得点で貢献した。TBS系列で地上波生中継された一戦。出場した北窓は右肩に黒い線の入ったテーピングを巻いていたが、そこには似顔絵のようなイラストも書かれていた。

世界選手権の最中に視聴者から「テレビ中継で見た時一瞬…北窓ちゃんタトゥー？ と思わず二度見」と注目を集めており、所属するSAGA久光スプリングス公式Xが8月27日には「北窓絢音選手の肩はタトゥーではなくテーピングです!!」と説明していた。

地上波生中継された準々決勝ということもあり、この試合を見ていたネット上のファンからは「北窓、タトゥーかと思ったらテーピングの絵www」「北窓さんプレーするたびに肩にタトゥー入れてるって勘違いされるのほんま草」「北窓絢音さんの肩から上腕部にかけての紋様がタトゥーに見えて気になる」「北窓選手の腕をよく見ると、似顔絵」「北窓の腕はテーピングなのか？」と視線が集まっていた。



