『E-bo』でスポーツコンテンツを配信

株式会社WOWOWは、株式会社コシダカデジタルと提携し、配信中のスポーツコンテンツを、コシダカが運営する「カラオケまねきねこ」の一部店舗に設置されているエンタメプラットフォーム『E-bo（イーボ） 』にて配信開始した。

これにより、WOWOWの会員でなくても「カラオケまねきねこ」の大画面上でWOWOWのスポーツコンテンツを楽しむことができる。配信されるコンテンツは、UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグをはじめ、テニス4大大会の全豪オープンテニスと全仏オープンテニス、全米オープンテニスや、ラグビー欧州6カ国対抗戦のシックス・ネーションズなど、厳選した世界最高峰のスポーツコンテンツとなっている。

販売価格は1回のボックス入室につき税込980円。購入後はWOWOWが『E-bo』で配信中のすべてのコンテンツを、視聴開始から最大8時間利用できる（利用時間などに応じたカラオケまねきねこの利用料が別途発生）。配信番組は予告なく変更になる可能性があり、すべてのスポーツコンテンツを配信するものではない。（FOOTBALL ZONE編集部）