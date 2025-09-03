9月3日、麻薬取締法違反容疑で逮捕された俳優の清水尋也。警視庁は清水容疑者が大麻を使用しているとの情報を得て捜査を進め、同日早朝、東京・杉並の容疑者自宅を捜索。植物片や吸引器具などを押収した。清水容疑者は「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めている。

清水容疑者は、現在放送中の松本潤主演ドラマ『19番目のカルテ』（TBS系）に医師役で出演中。これまでも映画『ちはやふる』『東京リベンジャーズ』シリーズや、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』、『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）などの人気作品に多数出演してきた。

8月には、笑福亭鶴瓶がMCをつとめるトーク番組『A-Studio＋』（TBS系）に出演。母子家庭で育ち、21歳のとき、母が死去したことなどを明かしていた。

「正統派のイケメンというよりは、独特の存在感を放つタイプで、若手の個性派俳優として期待されていました」（芸能記者）

身長は186センチでスタイルは抜群。特に女性からの人気が高い清水容疑者だが、そんなファンをさらにがっかりさせる事態になっている。

「今回、清水容疑者と一緒に、交際相手とみられる20代女性も逮捕されているのです。女性は清水容疑者と同居しており、大麻も共同で所持していたということです」（同）

Xには、

《清水尋也、薬物やってたことより同居してる女性がいることの方がショックでしんだ》

《清水尋也、大麻より同居してる女が気になりすぎて大鬱》

《清水尋也は逮捕よりも20代同居女性という言葉の方が心にくる》

など、落胆するファンの声があふれている状況だ。

清水容疑者が出演している『19番目のカルテ』は、9月7日に最終回が放送されるが、TBSでは出演シーンをカットする方向で対応するという。

売れっ子俳優のまさかの愚挙。波紋はまだ広がりそうだ。