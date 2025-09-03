USJ¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥Ð¥±¥Ä»£¤ê¤ª¤í¤·¡ª ¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬¥Ï¥ß½Ð¤·¤¿»Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½
¡ÚUSJ¡§¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥Ð¥±¥Ä¡Û ÈÎÇä´ü´Ö¡§9·î3Æü～11·î3Æü ²Á³Ê¡§5,500±ß
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥Ð¥±¥Ä¡×¤òËÜÆü9·î3Æü¤è¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5,500±ß¡£
¡¡¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëUSJ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥Ð¥±¥Ä¥Ç¥Ó¥åー¡£¤ªÊ¢¤«¤é¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬¥Ï¥ß½Ð¤·¤¿»Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡Ö¼«Ê¬¤ò²òÊü¤¹¤ë¤Îdeath¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ü¥¤¥¹¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¤¬Î®¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥Ð¥±¥Ä¡×¤ò»£¤ê¤ª¤í¤·¤Ç¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤Ç¤Ï3¼ï¤Î¥Ü¥¤¥¹¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÚUSJ ¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥Ð¥±¥Ä¤Î¥Ü¥¤¥¹¡Û
