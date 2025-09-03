ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、オンラインストア「PlayStation Store」のセール「今週の1本」にてプレイステーション 5用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」を33%オフの特別価格6,559円で販売している。

本作は3月に発売された「アサシン クリード」シリーズ最新作。シリーズで初めて日本を舞台にした作品となっており、発売から約半年のタイミングに「今週の1本」に選ばれた。通常版は9,790円のところ33%オフの6,559円へと割引され、プレミアムエディションは12,540円のところ同じく33%オフの8,401円で販売される。

9月16日には淡路島を舞台とした内容の拡張DLC「淡路の罠」の配信も控える本作を1週間限定でセール価格で購入できる。

