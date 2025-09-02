この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『ガーコチャンネル』の最新動画「新NISAも対象！家族間のお金の移動は超危険！AI化した税務署に狙われる・・」で、資産運用アドバイザーのガーコ氏が、NISA制度における思わぬ課税リスクについて語った。



ガーコ氏は「今や税務署は紙とペンの公務員集団じゃありません。AIを武装したハイテク税務署に変貌をしています」と、税務署の最新事情を指摘。税務調査の件数は年々減少傾向にありながら、「追徴課税額は2023年、過去最高を記録」しており、「AIで国税庁が効率よく打ち取る体制を確立した」と警鐘を鳴らす。



動画の中で特に警戒を促したのは、夫婦間や家族間のお金の“移動”に潜む落とし穴だ。たとえば、夫の給料を妻名義のNISA口座にプールし、そのまま妻が投資した場合、状況次第で贈与税が課される可能性があるという。ガーコ氏は「たとえ夫婦であっても、贈与税がかかるケースがある、という原則を理解すること」を強調。「愛情や信頼感だけで資産を動かすのは要注意です」と呼びかけている。



また、米国株や米国ETFの配当金の受け取り方にも“課税リスク”が潜む点を丁寧に解説。「NISAで非課税になるのは配当金部分のみ。為替差益は雑所得、これは必ず覚えておいてください」と注意を促すとともに、「証券会社は全ての取引をブラック化している。税務署はそのデータを入手できるので安心しきらないこと」と、最新の税務調査環境に警戒感を示した。



国内株の配当金については、「NISA口座で非課税を狙う方は、必ず株式数比例配分方式を選ぶこと。設定もすごく簡単」と実践的なアドバイスも忘れない。



さらに「税務署は取りやすいところから取る、これが基本方針。効率化された調査体制の中で、無自覚な深刻漏れ投資家は格好のターゲットです」と警告し、具体的な3つのリスク回避策を提示。「AI時代を生き抜く、したたかな投資家への第一歩は正しい知識を武器にすること」と投資家に呼びかけて、動画を締めくくった。