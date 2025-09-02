「色ムラも塗ってる感もない」メイクのプロが使っている「まるで美容液」コンシーラー





ファンデさえも不要、あるいは薄づきのファンデで十分、パウダーと合わせて使ったり。ツヤは欲しいけどテカリや汗には思われたくない。まるで塗ってないような自然でキレイな肌作りがかなう「カバーはしっかり・塗ってる感もない」コンシーラーをご紹介。







「肌に溶け込む」美容液のようなコンシーラー

すこやかで若々しい見た目をめざすなら優れた機能のコンシーラーが不可欠。今の気分にもフィットする「やわらかくなじみのよいリキッドタイプ」の新作をご紹介。







ふっくらとしたハリも与える

スタジオ ラディアンス 24 ルミナス コンシーラー NW11 11mL 4,510円／M・A・C（メイクアップ アート コスメティックス） 「スキンケア成分をリッチに含んだ新作。少量でものびがよく、素肌感を残した違和感のない仕上がり」（岡田知子さん・ヘアメイク）







「薄くなじんで肌に密着」陶器のようなスムースな肌に

セカンドスキンカバーコンシーラー ミディアム 1,980円／hince 「まるで自分の肌のように、ナチュラルに肌にフィットして、気になるトラブルをカバー。水分チャージしながら余分な油分を吸収するロングウェアフィルムシステム。長時間つけたての仕上がりが持続します」（笹本恭平さん・ヘアメイク）







「うるおいを与えつつ」肌色も均一にキレイに整える

シェイド アンド イルミネイト コンシーラー 0C0 9,900円／トム フォード ビューティ 「肌の輝きを高めながらも色を均一に整える、さらによれにくい頼りにしているコンシーラー。ミディアムカバーまでの重ねづけができ、スキンケア機能と立体的な輝きを一つに融合したハイブリッドなアイテム。ヒアルロン酸配合で、肌も潤います」（扇本直幸さん・ヘアメイク）







