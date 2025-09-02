大河ドラマ『べらぼう』の新たな相関図が公開！日本橋側と幕府側の相関関係がわかりやすい！

NHKで放送中の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」。8月31日には第33回「打壊宴太女功徳（うちこわし えんためのくどく）」が放送されました。

今年の大河ドラマ「べらぼう」は、なかなか濃いキャラクター揃いなので、主要な登場人物を追うだけでもかなり楽しめますが、登場人物の関係性をしっかり把握するには、やはり相関図が大切ですよね。

前半では吉原遊廓が舞台、現在は舞台が日本橋に移り、さらに幕府側の人間も蔦重らの暮らしの中での出来事に密接に絡んでくるストーリー展開なので、そろそろ「人物把握が限界…」という人もいるのではないでしょうか？

そんな中、「べらぼう」の公式Xにて、新たな相関図が公開されました。それがこちら。

大河ドラマ「べらぼう」相関図（公式Xより）

色分け、相関関係の矢印ありがたい！

以前から公式ホームページで相関図が公開されていましたが、蔦重を始めとする庶民側と、田沼、一橋をはじめとする幕府側との相関関係を矢印でつないでくれるものはなかった気がするので、とても助かります。

次回の第34話「ありがた山とかたじけ茄子」では、老中首座に就いた定信（井上祐貴）、ついに寛政の改革が幕を開けます。そして、次回予告でちらっと映った白装束の男も気になるところ。

【べらぼう】白装束の人物はもしかして…次回9月7日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「べらぼう」第34話「ありがた山とかたじけ茄子」は、9月7日（日）放送。

2025年大河ドラマ「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜」

大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式X（@berabou_nhk）