YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」でカウンセラー・作家のRyotaさんが、「【目からウロコ】何を話さないかが品性である7つの理由／話しすぎは人間関係トラブルの原因になります」というテーマでトークを展開。「人間関係において何を話さないかってすっごい大事」と語り、なぜ“話さないこと”が品性と深く結びつくのか、7つの観点から詳しく解説した。



Ryotaさんは、「話せる内容そのものは知識で決まる」と前置きしつつも、「何を話すかは別の話」と強調。「知識があって何でも話せるからといって美徳ではない」「知識があっても、この内容は話さない方がいいなって決めることが重要」と、知識と品性はイコールではないと指摘した。



また、「知識はひけらかすものではない」と断言。「学歴や知識を得意気に語れば人は離れていく」「知識によって人を責めたり、マウントを取る人もいる」と鋭く分析。「誰だって最初は知らない。知らないことは恥じゃない」とも語り、知識の使い方に思いやりが必要だと述べた。



さらに、「何でも話せば人を傷つける」「正論を言い続ければ人から嫌われる」とし、「確かにそれは正しいけど、気持ちを考えていないよね」と、発言の背景にある相手への配慮の重要性を強調。「会話の制限は品性や思いやりでできる」と話し、場に応じて話題を選ぶ力が大切だと説いた。



続けて、「話さないことで身を守れる」とし、とりわけお金や自慢話などは思わぬトラブルや嫉妬を招くと指摘。「不必要なことを無理に話さない」、そういう姿勢が“品がある”人の特徴だと語った。



そもそも「品」とは何かについては、「内面の美しさ」であり、「思いやりや他人を気遣う心」であると解説。「落ち着きのなさや必死さは品のなさに繋がる」として、「その場にそぐわない会話を避けられることが重要」とアドバイスする。



「感情に流されない」こともポイントの一つ。「感情的な発言は、品のない言葉を招きやすい」「どうしても言いたいことがある時は、落ち着いて柔らかく伝える」と、自身の実感も交えて語った。



Ryotaさんは締めくくりとして、「やっぱり会話がもたらす周囲への影響や、どう受け取られるかを想像できる力――これが品性」だと強調。「自分が気持ちいいから何でも話すのではなく、周りの反応や気持ちを考えて言葉を選ぶこと」が大切だとまとめた。



