川崎FWエリソンが町田戦で2G1A

川崎フロンターレは8月31日、J1リーグ第28節でFC町田ゼルビアと対戦し5-3の勝利を収めた。

この試合で2ゴール1アシストと爆発した川崎FWエリソンに「反則級」「まるでフッキ」と話題を呼んでいる。

26歳のエリソンはこれまで、母国のECキンゼ・ジ・ノヴェンブロやボタフォゴ、ポルトガル1部エストリル・プライアなどで活躍。昨季川崎に加入し1年目は出番が限られながらもリーグ戦25試合7ゴールをマークした。

そして今季は町田戦の前まででリーグ戦19試合8ゴール1アシストと、昨季をすでに上回る成績を残していた。町田戦は両チーム打ち合いとなった試合でエリソンは1-2の前半終了間際に浮き球を頭で叩き込み同点に追い付く。後半20分にはハーフウェーライン付近でボールを拾ったエリソンが相手3人に囲まれながらも左サイドを駆け上がり、最後は中にいたFW宮城天へパスを送りアシストを記録した。

さらに3-3の同33分、再びハーフウェーライン付近から運びカットインをして味方にパス。そしてこぼれ球を拾ったMF脇坂泰斗がエリソンへつなぐと、最後は左足を振り抜きネットを揺らした。

3得点に関与する大活躍にファンからは「やばすぎる」「とてもフッキを感じる」「なかなかやばい」「エグい」「もうずるでしょこれ」「フィジカルどうなってるの」「ゴリゴリすぎる」と、さまざまな驚嘆のコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）