心の声に耳を傾け、「自分ファーストな働き方」を探してみませんか？ 音声メディア「Voicy」や「note」でワーママライフを発信中の尾石 晴さんは、家庭と仕事の両立にもがきながら模索してきたそう。本当に大切にしたいことを見極め、「自分のための働き方を見つける」ヒントを伺いました。

まずは「自分の声」を聞くことから始めよう

外資系企業で管理職を務めながら、ワンオペで家事と育児に奮闘していた尾石 晴さん。当時は働き方に疑問を抱きつつも、自分の気持ちと向き合う余裕はなかったと言います。

「そんなとき、すすめられて音声配信『Voicy』を始めたんです。発信するには、自分の考えを深く掘り下げなくてはなりません。その作業は大変でしたが、おかげで自分の思いや感覚に気づく力を養うことができたんです。それまで見すごしていた『本当はどう生きたいんだろう？』という思いにも、だんだんと向き合えるようになりました」（尾石さん、以下同）

心の声に耳を傾けた尾石さんは、仕事に人生を合わせるのではなく、自分の人生に合わせて仕事をデザインする生き方を選択。

現在は退社し、Voicyなどでの配信や、ヨガ講師の資格を生かしてオンラインレッスンを行っています。

「自分に合う働き方を見つけるには、『好き』の解像度を上げることが役立ちます。『その“好き”のなにが好きなのか』を突きつめると、本当にやりたいことの本質が見えてくる。でも100％“好き”だけで成り立つ仕事はありません。いやなこと、面倒なこともつきまといますが、どう乗り越えるか、おもしろく考えるかは自分次第。環境をすぐに変えられなくても、物事の捉え方、つまり『思考のコントロール権』をもてば、自分を大切にする働き方に近づけるはず」

自分を優先する経験が、自分を大切にする気持ちを育む

もしかしたら、自分を優先することをためらう人もいるかもしれません。

「私たち女性は、『家族のために自分を犠牲にするのが愛情』という価値観に縛られがちです。ですが、子どもは成長し、家族も変化していきます。自分のためだけに紅茶をいれるなど、自分を優先する小さな経験を重ねることで、自分自身を大切にする気持ちが育っていくのではないかと私は思っています」