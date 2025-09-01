欧州のジャズ大国といわれるポーランド。その特徴や歴史、実情などを、神戸を拠点に活動するジャズピアニスト・李祥太さんが現地取材しました。3回にわたる【ポーランドジャズ紀行】、その後編では、世界有数のジャズカルチャーを育むジャズクラブやメディアなどを取り上げます。

9月上旬、「Jazz from Poland in Japan」と題したイベントが開催され、大阪・関西万博ポーランド館に加えて、大阪市内のライブハウスでポーランドジャズが聴けるのですが、このイベントに先駆けて現地のジャズシーンを取材すべく、先日ポーランドまで出張してきました。多様なポーランドジャズの謎をひも解きつつ、旅の様子とともに「ポーランドジャズ紀行」として紹介します。





■ワルシャワのジャズヴェニュー



ジャズシーンを語る上で欠かせないのが“venue”（ヴェニュー）＝ジャズクラブの存在です。

「Jassmine （ジャスミン）」は、2020年にNobu Hotel Warsaw（世界的日本食レストラン「Nobu」の系列ホテル）の地下にオープンしたまだ新しいジャズクラブですが、ポーランドの第一線のアーティストはもちろん、Joshua RedmanやAaron Parks、Immanuel Wilkins、Shai Maestroといった世界の第一線のアーティストが出演するジャズクラブです（アーティストのラインナップとハイクラスな店構えは、ポーランド版のブルーノート東京といった感じでしょうか）。

今回の滞在中にも、前述（中編）のEABSとKasia Pietrzko Trioを聴きに伺いましたが、いずれの日も見る限り満席。若い世代のオーディエンスも多く見受けられ、ポーランドでジャズが「現在進行系」の音楽として受け止められているのを感じました。

満員の店内。写真中央の白っぽいライティングの所がステージ

案内された楽屋口でジャズトランペット奏者・黒田卓也さん出演時の写真を発見

そしてもう一か所、訪ねたのは、石造りの古い建物の中にある「Klub SPATiF」。ビルを入って少し階段を昇り、右手にあるお店に入ると、バーカウンターのあるいい雰囲気のスペースと、その右側にはライブスペースがあり、どちらも多くの人でにぎわっていました。

ウェブサイトによると、同所はライブスペースと飲食スペースが併設されているようで、レストランやバーとしても楽しめるのだそう。毎週水曜日に「Jazz State」という若手バンドをフィーチャーしたライブ＆ジャムセッションの日を設けており、この日もまだ10代と思われるトリオがいきいきとした演奏を繰り広げていました。



到着初日で時差ボケの我々はジャムセッションまで待てずに退散してしまいましたが、あとに続くジャムセッションには、第一線で活躍するミュージシャンもよく顔を出すのだとか。大学生ぐらいかな（？）という年齢のオーディエンスも多く、とても活気のあるジャズクラブでした。

■ポーランドの文化・ジャズを支える人々



今回の取材では、他にも様々な形でポーランドのジャズや文化活動を支える方々から話を伺いました。



ポーランドジャズに関するメディアとして欠かせないのが世界最古参ジャズ雑誌の一つ、1964年創刊の「Jazz Forum」です。

編集長のパヴェウさんはポーランドジャズの生き字引のような存在。Jazz Forum自体の歴史はもちろん、Miles Davisが出演した1983年のJazz Jamboree（ヨーロッパ最古参のジャズフェス）のことやその時ご本人にインタビューしたことなど、ポーランドジャズにまつわるあれこれを、日本から来る我々のために紹介。渡辺貞夫さんが事務所を訪れたときの写真も用意してくれていました。

編集長のPaweł Brodowskiさん

黄色い封筒から出してきてくれたのは渡辺貞夫さんの写真

ワルシャワ市民の憩いの場、ワジェンキ公園を望むレストランでお話を聞かせてくれたのは、ジャーナリストのクシシュトフ（Krzysztof Komorek）さん。



ご自身のウェブサイト「donos kulturalny」での情報発信のほか、OneJazz（インターネットラジオ）やUK Jazz News（ブログ）およびJazz ForumやJazzPressといった雑誌媒体で執筆されています。今回来日するアーティストのラインナップをお見せすると、1組ずつ丁寧に解説してくださいました。

ポーランドの偉大な詩人の名を冠した「Adam Mickiewicz Institute（アダム・ミツキェヴィチ財団）」は、ポーランドのアーティスト支援において多大な貢献をしている団体です。ポーランド文化庁のバックアップのもと、国を代表する機関としてポーランド文化・芸術の発信をミッションに掲げており、ポーランド人アーティストによる国外の活動を支援したり、ポーランド文化を発信するウェブサイト「Culture.pl」を運営したりしています。



同団体は今回の万博開催にあわせて「ポ！ランド」と銘打ったイベントシリーズを立ち上げ、大阪各地で芸術イベントを企画・開催。10月にはポーランドのレーベルLado ABCのオーナーとしても有名なドラマーMacio Morrettiのバンド「Mitch & Mitch」や、楽器を自分で作って演奏するアーティストPaweł Romańczukの「Małe Instrumenty」の出演するコンサートも開催されます。

アダム・ミツキェヴィチ財団のみなさん＋マルチ奏者Piotr Zabrodzkiさんと

ジャズミュージシャンの支援団体として2012年に設立された「Jazz Po Polsku」のヤクブさんとは、5月のLemańczyk/Golicki/Sarnecki Trioの来日ツアー時以来の再会でした。



Jazz Po Polskuはポーランドのジャズミュージシャンを海外に紹介する活動をしているNGOで、毎年多くのバンドを海外ツアーに送り出しているほか、Jassmineでも定期的にコンサートを開催しています（今回お邪魔したKasia Pietrzko TrioもJazz Po Polsku主催でした）。

ヤクブさん自身もほぼ全ての海外ツアーに帯同していて（年間約100日はツアーに出ているとのこと！）、今回もJazz from Poland in Japanに参加するTomasz Chyła Quintetを中国ツアーに連れて行く予定だそうで、ポーランドジャズの普及に尽力している一人です。

5月に神戸で会ったヤクブさんとワルシャワで再会

この他にもJazztopad Festivalを主催するPiotr Turkieviczさんや（今回お会いできなかったのでどこかでぜひお会いしたい）、今回のJazz from Poland in Japanのアーティスティック・ディレクターを務めるAsia Pieczykolanさんのような「応援者」の存在も、ポーランドのジャズシーンの振興に貢献しているのだなと、今回の滞在を通じて感じました。

そしてアーティストとこれらアーティストを様々な形でサポートする方々が（いい意味で）フランクかつ仲が良いのも印象的で、助け合いながらいい音楽シーンを作り上げているなと感じました。



そんな素敵なポーランドのジャズシーンをごそっと切り取って大阪にもってくるようなJazz from Poland in Japanプロジェクト、ぜひお見逃しなく！

Asia、旧友ギタリストのRafał Sarnecki、コンポーザーNikola Kołodziejczykとカフェにて。AsiaからはPaulina Przybyszのレコード、NikolaからはNikolaのレコードをダンボールでたんまりいただきました

■番外編：Rafal & Karolinaとの再会



今回のポーランド訪問の個人的な“裏ミッション”は、ニューヨークはQueens Collegeで一緒に学んだ旧友との再会でした。



Rafał Sarnecki（ラファウ・サルネツキ）は私のビッグバンドアルバム「Kibo-ho」にも参加してくれた素晴らしいギタリストで、長らくニューヨークで活躍した後ポーランドに戻り、ワルシャワを拠点に活動しています。

5月の来日ツアーで久々の再会を果たしたところでしたが、今回はワルシャワで再会。オフィシャルな滞在日程のあと2日間彼のお宅にお世話になり、またワルシャワのバーWelesでのセッションライブにも呼んでくれました。今回のJazz from Poland in Japanでは残念ながら来日しませんが、演奏も曲も素晴らしいギタリストですので、ぜひお見知りおきを！



そしてもう一人がヴォーカリスト＆ヴァイオリニストのKarolina Beimcik（カロリナ・ベイムチク）です。ニューヨーク時代に住んでいた家も近く、よく“hang”した仲間の一人なのですが、私がニューヨークを離れた2016年以来、約9年ぶりに再会しました。

彼女は今回のJazz from Poland in Japanに「Babooshki」で参加、待望の初来日を果たします（本人も長年夢見ていた来日が遂に実現するのでとても楽しみにしていました）。また、神戸100BANホールでは”Karolina Beimcik Residency in Kobe”と題して、9月9日から11日までの3日間、ライブを開催（初日はShota Lee Big Bandと、2日目はピアニスト・ヴォーカリストの西島芳さんらと、最終日はKarolinaの最新プロジェクト”noons”のリリースイベント）しますので、Jazz from Poland in Japanとあわせてぜひお楽しみに！

Karolina（右）と再会。9月の来日公演もお見逃しなく！

◆李 祥太（ジャズピアニスト、コンポーザー、100BANホールマネジャー）

2年間のニューヨークでの活動を経て2017年に帰国。神戸を拠点に活動するピアニスト・作編曲家。2017年にリリースしたアルバム「Kibo-ho」が同年のJazz Life誌New Star部門に選出。音楽活動の傍ら神戸旧居留地のライブミュージックスペース「100BANホール」の運営に携わり、国内・海外アーティストの公演開催を通じてジャズをはじめとする文化振興に取り組んでいる。