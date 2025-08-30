登園しぶる息子、思わぬ場所で“笑顔”が戻った理由｜ぼくはオーストラリアの保育園に行きたくない【ママリ】

仲良しのマテオの卒園で、再び登園渋りが始まったこーくん。日本人家族との交流を始め、こーくんの世界は広がりつつあるのですが、なかなか思うように改善しません。





そんな時こーくんが「マテオにいつあえる？」と尋ねます。マテオのママへの連絡のタイミングを逃していたみゅこさんでしたが…。

©myuco_baby

©myuco_baby

新年度に切り替わり1か月が経過。こーくんの登園渋りは続きます。その間、みゅこさんもマテオのママに連絡をできていませんでした。





©myuco_baby

©myuco_baby

登園すれば、クラスの友達と楽しそうに遊んでいるこーくん。ですが、本人に聞くと「クラスに友達いない」…。こーくんは、時間をかけて特定の子と仲良くなるタイプなのかもしれない、とみゅこさんは思います。





©myuco_baby

マテオといつ会えるかと聞かれたみゅこさん。マテオのママとまだ連絡を取っていないために、即答ができません。



保育園での生活について話しながら、外食のためにレストランに入ったみゅこさんとこーくん。



なんとそこで、マテオ一家に遭遇！





新しい環境に親子で挑戦！数々の困難に立ち向かい、成長した我が子

©myuco_baby

©myuco_baby

©myuco_baby

「おとうさんのところに行きたい」という息子・こーくんのひと言がきっかけで、みゅこさんは思い切って単身赴任中の夫を追い、親子でオーストラリアへの移住を決意します。



ところが出発直前、到着日がお父さんの出張と重なっていることが判明。現地に着いてもすぐには家族がそろわず、みゅこさんが一人でこーくんを保育園に連れて行くことになります。日本と違う保育環境に戸惑い、登園を嫌がるこーくん。みゅこさん自身も不安を感じながらのスタートでしたが、少しずつこーくんも園に慣れ、笑顔が戻っていきました。



ところが今度は、国内での引っ越しが決まり、せっかく慣れた保育園ともお別れすることに。再び見知らぬ土地と新しい園での生活が始まり、こーくんはまた登園を渋るようになります。けれど時間が経つにつれ、新しい友達や先生とも打ち解け、安心して通えるようになっていきました。そして、現地での生活にも自信がつき、小学校入学に向けて前向きな気持ちで準備を進めていくようになります。



子どもにとって保育園は、家族以外とつながる初めての「社会」。環境の変化に戸惑うのは当然です。それでも、そばで見守ってくれる大人の存在があれば、子どもは少しずつ環境に順応していけるのだと感じさせてくれます。



みゅこさんとこーくんの経験は、異文化の中でも親子で支え合いながら成長していけること、そして新しい環境の中に安心できる居場所を見つけていけることを教えてくれる心温まるお話です。





記事作成: もも

（配信元: ママリ）