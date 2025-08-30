山形vs鳥栖 スタメン発表
[8.30 J2第28節](NDスタ)
※19:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
MF 21 田中渉
MF 71 中村亮太朗
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 45 渋谷飛翔
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
MF 17 寺山翼
MF 18 南秀仁
MF 20 吉尾海夏
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 30 木本恭生
DF 32 小川大空
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
FW 15 酒井宣福
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 23 北島郁哉
DF 91 上原牧人
MF 2 松本凪生
MF 8 楢原慶輝
MF 14 堺屋佳介
MF 18 日野翔太
MF 49 池田季礼
FW 47 新川志音
監督
小菊昭雄
※19:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
MF 21 田中渉
MF 71 中村亮太朗
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 45 渋谷飛翔
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 17 寺山翼
MF 18 南秀仁
MF 20 吉尾海夏
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 30 木本恭生
DF 32 小川大空
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
FW 15 酒井宣福
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 23 北島郁哉
DF 91 上原牧人
MF 2 松本凪生
MF 8 楢原慶輝
MF 14 堺屋佳介
MF 18 日野翔太
MF 49 池田季礼
FW 47 新川志音
監督
小菊昭雄