信号無視のバイクが車に衝突…運転手が通報中に2人組は逃走　警察が行方を追う　東京・瑞穂町

都内で目撃された“衝突事故の瞬間”。

この直後、事態は予期せぬ方向へと発展します。

現場は東京・瑞穂町の交差点。

信号が青に変わり進み出したその時でした、突然、鈍い衝突音とともに画面の左から勢いよく目の前に滑り込んできた2人組。

目撃者は「2人乗りのオートバイが突然ぶつかってきた」と話します。

目撃者によりますと、バイクに乗った2人組が左から赤信号の交差点に進入。

目撃者の車に気づき、慌てたのでしょうか、その場で転倒。

2人は車の前に投げ出され、バイクが地面を滑りながら車に接触したといいます。

目撃者は「オートバイが左にかすかに見えた時には危ないと思って、ブレーキを踏んだが間に合わず…驚きでしかないです」と話しました。

バイクがぶつかったとみられる車のドアは、へこんでいるのがわかります。

事故直後、すぐに立ち上がった2人。

一人は腕をさすっているように見えます。

目撃者が「こっちよれよ！そこ！」と声をかけると2人組は「こっち寄ります！」と応じましたが、この直後、2人組は“驚きの行動”に出たのです。

目撃者が警察に通報している最中に2人組は逃走。

1人はバイクで目撃者が来た反対方向へ。

もう1人は走り去ったということです。

警察は逃げた2人組の行方を追っています。