日本ピザハット（神奈川県横浜市）が運営するピザチェーン「ピザハット」が、京都・祇園の老舗「祇園辻利」と初コラボレーションした「祇園辻利コラボ ハンディメルツ 抹茶白玉黒みつ」を9月1日から期間限定で発売します。

「クセになること間違いなし」の商品

同商品は、片手で食べられる「Handy Melts（ハンディメルツ）」のピザで、祇園辻利の抹茶を練りこんだサクサクのクリスピー生地に、濃厚な抹茶あんと白玉をサンドした、同店史上初の「和スイーツピザ」です。

同社は「上品で優しい甘さの中にほろ苦さを感じる抹茶あんとチーズが織りなす甘じょっぱさ、黒みつの深さある甘み、そして白玉のもちもち食感が重なり合う“抹茶スイーツ×ピザのコラボ”は一度食べたらクセになること間違いなしです！」とアピールしています。

価格は、デリバリーが790円（以下、税込み）、持ち帰りが550円。10月26日まで、全国の店舗（一部を除く）で販売されます。

また、「祇園辻利コラボ ハンディメルツ 抹茶白玉黒みつ」と、秋の期間限定ピザ「黒豚月見ピザ／マヨチキ月見ピザのハーフ＆ハーフ」がセットになった「秋のお月見ピザセット」を購入すると、「祇園辻利コラボ ハンディメルツ 抹茶白玉黒みつ」を半額の395円で、1つまで追加購入できます。

同セットの価格は、持ち帰りのSサイズが2195円、Mサイズが2500円、Lサイズが3345円。デリバリーのSサイズが2975円、Mサイズが3405円、Lサイズが4610円です。