サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお届けする「FRIDAY UNITED」です。4連勝中のユナイテッドは現在4位で2位FC大阪との勝ち点差は1。自動昇格圏に迫る中、週末アウェー戦に臨みます。



ユナイテッドは前節、17位の長野を6対0で下し2年ぶりの4連勝を飾りました。



（鹿児島ユナイテッドFC・アンジェロッティ選手）

「ゴールやアシストでチームの勝利に貢献できたことをすごくうれしく思うし、前の試合のゴールシーンを振り返ると、その時は反射で足が動いてそれがうまくいってという感じ。それで杉井選手が決めてくれた」





この試合で河村選手は、高校生の時以来のハットトリックを達成しました。（鹿児島ユナイテッドFC・河村慶人選手）「先制点も2点目も思い切り自信を持ってシュートを打てたし、その自信があったからこそ点につながったと思う」ユナイテッドは現在4位ですが、J2自動昇格圏内の2位・FC大阪との勝ち点差は1。背中が見えてきました。後半戦になって負けなしのユナイテッドの次の相手は、12位の福島です。（鹿児島ユナイテッドFC・河村慶人選手）「前節のように自分たちの特徴を前半から押し出していけば相手のつなぐサッカーを潰せると思うので、しっかり準備してまた勝ち切りたい」次の試合は30日。アウェーで福島と対戦します。