人気YouTuberグループ・フィッシャーズが8月28日、メインチャンネルを更新。心霊スポットに訪れる様子を公開した。

参考：【写真】「圧巻だな」シルクロードも驚愕した『新潟ロシア村』の地下室

今回フィッシャーズが訪れたのは、『新潟ロシア村』。すでに閉園したテーマパークとなっているようで、リーダーのシルクロード（シルク）はこの場所について「有名な心霊スポット」と紹介した。さっそくシルクロードと、同じくメンバーのモトキがなかに入っていくことに（※撮影に際して特別な許可を得ている）。

室内はかなりボロボロになっており、シルクは「臭いね」と顔をしかめる様子も。奥に進んでいく2人だが、終始ドンドンという音が聞こえているようだ。そしてついに何かの話し声が聞こえてきたようで、「笑いながら喋ってる感じ」とシルクが反応した。声がした方に向かっていくと、カメラに「んん～」という音が入っていた。

さらに奥に進み、ホテル棟へ移動。かなり広い空間に寝具らしきものが山積みになっており、その景色に「圧巻だな」とシルクがコメントをした。そして2人は地下室へ。地下室は腐敗した水が浸水しており、かなりの悪臭が漂っているようだ。そして最後は声が聞こえた教会へ戻ることに。先ほどの喋り声が聞こえたあたりからふたたび物音がして、今回の探索は終了した。

夏らしい肝試し企画となっていた本動画、視聴者からは「ガチ感あって怖いわ」「心霊レベル高い」「過去一ヤバそう」といった声が集まった。

（文＝向原康太）