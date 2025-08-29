「入籍していたことをお知らせいたします」──8月29日、女優の趣里（34）とBE:FIRSTのメンバーRYOKIこと三山凌輝（26）が結婚を発表した。

【写真】水谷豊が趣里の背中をそっと押す姿ほか、伊藤蘭の隣でお腹に手をやる趣里…家族3人横並びで歩く様子など

ふたりはそれぞれ自身のSNSでメッセージを公開し、入籍していたこと、そして第1子を妊娠していることなどを報告した。また、「私たちの両親始め、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」と“両親”の理解があることにも触れている。

今回の結婚発表に至るまでは、2人にとって苦難の道のりだったという。芸能プロ関係者が語る。

「本来であれば、今年5月にも婚約を発表する方向で調整していたようですが、直前に『週刊文春』の三山さんの交際トラブルが報じられたことで、予定が変更になりました。

報道によると、三山さんは“Rちゃん”という YouTuberの女性と1年間の交際を経て婚約し、2022年には両親への挨拶も済ませていたそう。しかし、その後に三山さんの浮気が発覚し、実質的に婚約解消に至りました。Rちゃんは交際期間中、三山さんに総額1億円も貢いでいたと報じられました」

“結婚詐欺疑惑”報道の直後の5月初旬、「女性セブン」が趣里の父親・水谷豊（73）を直撃しているが、「ボクは、聞いてないんですよ」とコメント。しかしその裏では、水谷豊と母親の元キャンディーズ・伊藤蘭（70）の3人で“家族会議”が開かれ、慎重な話し合いが行われていたという。

「一連の騒動を受けて、趣里さんと三山さん双方の関係者が話し合い、7月まで交際を伏せることになったそうですが、8月に入っても発表はなかった。というのも、母の蘭さんが結婚に強く難色を示していたそうなんです。一時は、結婚話が白紙になる可能性もあったようです」（同前）

そんななか、2人が8月上旬に区役所を訪れていたことを『FLASH』が報じた。

「『FLASH』によると、三山さんは趣里さんの膨らんだお腹をいたわっていたとのことで、妊娠の可能性まで報じられました。事実、今回の発表にあったように趣里さんはすでに妊娠していたようで、蘭さんも母となろうとしている愛娘の姿に完全には反対しきれなかった。最終的には豊さんも趣里さんの背中をそっと押したのでしょう」（同前）

発表に込められた趣里の思い

三山は騒動を受けて、5月25日に所属事務所「Flash Up etoile」からの独立と、BE：FIRSTとしての活動を休止することを発表している。一方、趣里は沈黙を続けていた。前出・芸能プロ関係者が話す。

「趣里さんは、5月中旬に行われた出演作品の撮影を最後に、芸能活動をセーブしています。今年10月期連続ドラマにも主演でキャスティングされていたのですが、趣里さんから辞退の申し出があったとのこと。SNSについても、インスタグラムは3月24日の更新を最後に止まったままです」（同前）

しかし8月に入り、趣里のXに動きがみられた。

「8月8日に所属事務所『トップコート』の公式Xが投稿した動画をリポストしたんです。事務所主催の過去イベントの動画を再配信するという告知動画でしたが、そこには趣里さんの姿が。ハツラツとした笑顔で〈またね〜！〉と言いながら飛び跳ねる元気な様子を見せていました。趣里さんとしては、応援してくれるファンのために早く自分の口から伝えたいという思いが強かったのではないでしょうか」（同前）

娘が選んだ人生の“相棒”は心を入れ替えることができるだろうか。