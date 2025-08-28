¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ÈÎ¢·î¸«¡É¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×È¯Çä¡¡ÄêÈÖ¡Ö·î¸«¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¡¢ºòÇ¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¤ª¤µ¤Ä¥Ü¡¼¥ë¡×¤â
¡¡¥â¥¹¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬¡¢¡ÈÎ¢·î¸«¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡Ê480±ß¡¢°Ê²¼ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ò9·î10Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½©µ¨¸ÂÄê¤Î¡Ö·î¸«¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¡Ê590±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¡Ê520±ß¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¼¤ë¥·¥§¥¤¥¯ ¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡ÁËÌ³¤Æ»»º ¹È¤Ï¤ë¤«¡Á¡×¡ÊS¥µ¥¤¥º350±ß¡¢M¥µ¥¤¥º430±ß¡Ë¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤«¤éÌó2¥«·î¤Ç85Ëü¿©¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢°ì»þÈÎÇä¤òµÙ»ß¤·¤¿¡ÖÇ®¡¹ ¤ª¤µ¤Ä¥Ü¡¼¥ë¡×¡Ê3¸ÄÆþ¤ê280±ß¡¢5¸ÄÆþ¤ê460±ß¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤âÆ±Æü¤«¤éÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£8·î28Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¼ã¤¤ÃËÀ¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤ò³«È¯
¡¡Æ±¼Ò¤Ï2022Ç¯¤ËÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î½©¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª·î¸«¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢È¾½ÏÉ÷¤¿¤Þ¤´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·î¸«¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤òÈ¯Çä¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÎ¢·î¸«¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÖÆó½½Ï»Ìë¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È·î¸«¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï950Ëü¿©¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢Î¢·î¸«¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ9·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¡¢¥µ¥¯¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤ò¥«¥Ä¥½¡¼¥¹¤ËÍí¤á¡¢¥Á¡¼¥º¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥¿¥¤¥×¤È¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥º¤È¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¡¢¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ð¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Î¢·î¸«¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¤Ø¤ÎÁÊµá¤ò¶¯¤á¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·î¸«¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤ä¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤è¤ê¤â²Á³Ê¤òÄã¤á¤ËÀßÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÎÇä4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö·î¸«¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢È¾½ÏÉ÷¤¿¤Þ¤´¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢Íñ²«¥½¡¼¥¹¤ÎÇ»¸ü¤µ¤òÁý¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÍñ³Ì¡×¤«¤éºî¤é¤ì¤¿Íñ³Ì¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÇÛ¹ç¤òÄ´À°¡£È¾½ÏÉ÷¤¿¤Þ¤´¤Ë¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óE¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜ²Á¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆ±¼Ò¾¦ÉÊËÜÉô ¾¦ÉÊ³«È¯Éô¤ÎÀÄ»³Å¯µ×¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ãÇ¯¤ÎÃËÀ¤Ë»É¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Î¶ñºà¤Î¹½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÖ¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤ë¾ì½ê¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£³«È¯»þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ò»î¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Ç450Ëü¿©¤ÎÈÎÇä¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡5¾¦ÉÊ¤Ï11·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£