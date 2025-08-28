¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í2¿Í¼Í»¦ ¡È»¦³²·×²è¼Ô¡É¡È»ñ¶âÄó¶¡¼Ô¡É¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¼óËÅ¼Ô¤¬Â¸ºß¤«¡ÄÃÏ¸µ·Ù»¡¡Ö°ãË¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤á¤°¤ë¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¸¶°ø¡×
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬½Æ¤Ç·â¤¿¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï28Æü¡¢»¦³²¤ò·×²è¤·¤¿¿ÍÊª¤äÊó½·¤È¤Ê¤ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¼óËÅ¼Ô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ïº£·î15Æü¡¢¥Þ¥Ë¥é¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅìµþÅÔÆâ¤Ë½»¤àº´Ä»½¨ÌÀ¤µ¤ó¤ÈÃæ»³¹¸±ä¤µ¤ó¤¬·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼Â¹ÔÌò¤È¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÎÃË2¿Í¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï28Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ãË¡¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤á¤°¤ë¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢»¦³²¤ò·×²è¤·¤¿¿ÍÊª¤äÊó½·¤È¤·¤Æ¼Â¹ÔÌò¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¼óËÅ¼Ô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¹ÔÌò¤È¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼óËÅ¼Ô¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤È¤â¾ðÊó¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£