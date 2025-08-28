【学芸大学・平均律】こだわりの珈琲とともに…「センチメンタルな日」に行きたい純喫茶

長い時間をかけて愛されてきた飴色のインテリアに、いつもの席。

たくさんの人が通り過ぎていく純喫茶には、楽しい日も悲しい日にも寄り添う優しさがあります。東京喫茶店研究所二代目所長の難波里奈さんが気分に合わせて、行きたい純喫茶について綴ります。第5回目は「夏の夕暮れを見た日に行きたい純喫茶」について。

写真はすべて著者撮影

静かで個人的な感覚

ふとした拍子に、センチメンタルな気分に包まれることがある。感傷的、物憂げ、ロマンチック──そういった言葉でも言い表せるが、それはもっと静かで、個人的な感覚だ。たとえば、かつて通い詰めた純喫茶の前を偶然通りかかったとき。その店がもう存在していないと実感する瞬間などにおとずれるもの。

神田の「エース」、高田馬場の「ロマン」、東中野の「ルーブル」。日常的に通った店たちの姿はもう跡形もない。もちろん、「出会わなければよかった」といった後悔はないが、かつて交わした会話の数々や過ごした時間を思い出しては、言葉にならないもどかしさが残る。

出来事たちを忘れないように

そんな気持ちを誰かと分かち合いたいとき、学芸大学の「平均律」へ出かける。一見クールに見えて珈琲への愛情が人一倍強く、ユーモアにあふれたダンディなマスターはもういないが、隣でいつも穏やかな笑みを浮かべていたえりささんは今も出迎えてくれる。二人きりになった店内で、一緒に過ごした出来事たちを忘れないようにぽつりぽつりと思い出話をする。

純喫茶に限らず、具体的な会話や表情は記憶からだんだん薄れていっても、「いい時間だった」という感覚とともに誰かのことを思い出すのは、どこか楽しくてくすぐったい。そんな風に記憶を呼び起こすことで、自分自身の過去と静かにつながりたいのかもしれない。

いろいろな思いが交錯し、ふと沈黙したときに、「どうしたの？」という言葉の代わりに流れ始めた聞き覚えのあるジャズ。感傷とは、過去に対する執着ではなく、過ぎ去った時間にきちんと敬意を払う行為なのだろう。珍しくシロップを入れて飲んだ珈琲は、苦みのあとにやわらかなあまさが広がって、たまにやってくるこのやるせない感情と似ていると思った。

「こんな日には、あの純喫茶へ」#6

【平均律】

東京都目黒区鷹番３丁目７−５ ゆざわビル

