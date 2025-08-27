違いは「効き目」 美肌の人ほど「ずっと使っている理由がある」シートマスク





美容通たちが「続けている」本当にいいシートマスク・パック



数あるパック・シートマスクの中でも「続けていると肌も変わった」美容のプロたちが絶対の信頼をおくアイテム。より肌に磨きをかけるべく「手に取らない理由がない」という名品をご紹介します。







ツヤ肌になれる「つけたまま眠れる」パック

Biodance ハイドロセラノールリアルディープマスク 34g×４枚 2,848円（編集部調べ） 「美容液１本をゲル状に固めたというマスクで、３時間以上肌に密着させて使います。乳白色のシートがだんだん透明になり、とるとパンとしたハリを感じられる」（harさん・ビューティインフルエンサー） 累計売上枚数1,000万枚突破した韓国発スキンケアブランド「バイオダンス」の名品。34gのアンプル1本分をそのまま固めたハイドロゲルマスクは肌にピタッと貼りつく最高の密着力。







間違いなく「効く」高濃度の炭酸

CARBOXY カーボキシー炭酸パック 7,800円（5回分） 「超美肌の女優さんに教えていただいた、カーボキシー炭酸パック。かなり高濃度の炭酸ガスに“こんなに痛くて大丈夫?!” と最初は不安になったほど。CO2炭酸パウダーと13種類の美容成分、生薬が配合されているので代謝が上がり、ハリのある肌に。ネットでも探せますが、私はZARAHA BEAUTYというサロンで購入」（岡田知子さん・ヘアメイク）







「1回100円レベル」毎日使えるハイコスパの名品

ダーマレーザー スーパー VC100 マスク(7枚入) 770円／クオリティファースト 「髪を乾かしながら毎晩パックをしています。紫外線を多く浴びてしまった日には美白系のポーラのホワイトショット、毛穴が気になるときにはビタミンが配合されているダーマーレーザースーパーVC100など。その日の過ごし方によって異なる効果のあるパックを使用します」(ちゃりこさん・ビューティインフルエンサー)







美肌の人ほど「続けている」名品

≫【全28アイテムの一覧へ】 21人の美容通たちが「やめられない理由がある」最高のパック・シートマスク・クリーム