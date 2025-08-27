2025年8月25日、女優の宮崎あおいがマクドナルドの新商品発表会に登場。その最新姿にネットは騒然となった。

【写真】「39歳って嘘だろ？」驚愕が集まった宮崎あおいの最新近影

宮崎あおいとマクドナルドの縁

宮崎が姿を見せたのはマクドナルドの『2025年月見ファミリー発表イベント』。月見バーガーのイメージカラーを取り入れた、黄色のブラウスとブルーのパンツ姿で現れ、宮崎が“いま一番会いたい”というお笑いコンビ・ジョイマンとも対面し、嬉しそうな笑顔を見せていた。

「新CMにも出演する宮崎さんは、“マクドナルドとの思い出”を尋ねられると、5、6歳のころにハッピーセットのCMへエキストラ出演した経験を語っています。現在39歳となり、約30年ぶりとなるCM出演には“そのご縁がつながって、今こうしてお世話になっているのでありがたいな、続けてきてよかったなと思います”とコメントし、感慨深げな様子でした」（芸能ライター）

また、宮崎は以前からジョイマンの大ファンだったようで、「すごく会いたかったです！」と直接喜びを伝える場面も。それに対し、ジョイマン・高木晋哉は「宮崎あおいさんがジョイマンのことが好きっていうのは、うちらの中では本当に話題で。ずっと支えになっていました」と応じ、宮崎をテーマにした新作ラップも披露した。

宮崎は2017年末に岡田准一と結婚し、2018年10月には第1子となる長男を出産。夫婦連名で喜びを報告した。その後、2020年には一部メディアが第2子妊娠を報じたものの、正式な発表はされていない。

“第4子極秘出産”報道も

「宮崎さんといえば、8月7日発売の『女性セブン』で“第4子を極秘出産した”と報じられたばかり。4人の子どもを連れて都内を歩く姿を目撃した人の証言もあり、頻繁に子連れで外出しているといいます。今回の会見では、産後とは思えないスレンダーな体型と、昔と変わらないキュートさに驚かされました」（前出・芸能ライター）

岡田は個人事務所を立ち上げており、夫婦で仕事が重ならないように調整しているという。家事や育児は夫婦で分担しながら、宮崎は映画やドラマ、CMの仕事を続け、産休や育休も取らずに復帰したようだ。

これにはネット上でも、

《39歳って嘘だろ？》

《4人の子持ちって信じられないよ》

《昔と全然変わってない！ 相変わらず可愛すぎるんだが》

といった驚きの声が殺到している。

子育てと仕事を自然体で両立しながら、変わらぬ存在感を放つ宮崎。可憐で穏やかな佇まいは、これからも私たちを魅了し続けるだろう。